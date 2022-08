Dankbarkeit und Dosenbier im Metal-Mekka: So war das Reload Festival 2022

Von: Yannick Hanke

Reichlich Live-Musik, kühles Bier ohne Ende und ein frenetisch feierndes Publikum: Vom Reload Festival 2022 in Sulingen bleibt so einiges im Gedächtnis.

Sulingen – „Wat is`dat schön, wieder hier zu sein!“, entfährt es dem Ruhrpott-Original in schwarzer Kluft. Er spricht aus, was sich wohl viele Besucher vom Reload Festival 2022 dachten: Endlich wieder Sulingen, endlich wieder die Lieblingsbands live sehen, endlich wieder mit alten und neuen Bekannten campen und anstoßen. Nach zwei Jahren schmerzvoller, coronabedingter Entbehrung konnte wieder im kleinen, niedersächsischen Metal-Mekka im Landkreis Diepholz gefeiert werden – und wie! kreiszeitung.de fasst das Reload Festival 2022 zusammen.

Reload Festival 2022: 1500 Besucher nehmen Frühanreise am Mittwoch wahr – Plaza-Stage mit gelungenem Einstand

Premiere in Sulingen: Beim Reload Festival 2022 konnte erstmal bereits am Mittwoch angereist werden. Eine kurzfristig von den Veranstaltern rund um Andre Jürgens ins Leben gerufene Option, die auch dankend angenommen wurde. Schon 1500 Reload-Fans ließen es sich laut den Organisatoren nicht nehmen und bauten ihr Camp einen Tag vor Beginn des großen Band-Reigens am Donnerstag, 18. August, auf. Der Großteil der restlichen Besucher vom Reload Festival 2022 stürmte dann eben am Donnerstag auf den Campingplatz.

Dann gab es buchstäblich kein Halten mehr: Die neu ins Leben gerufene Plaza-Stage auf dem Reload Festival 2022 zwischen Campingplatz und Battlefield sollte die Massen anziehen. Beim Zählen am Donnerstag sei Andre Jürgens gar nicht mehr hinterhergekommen und immer wieder unterbrochen worden. „Es waren aber wohl so zwischen 6000 und 7000 Menschen am Donnerstag vor der Plaza-Stage“. Ein mehr als beachtlicher Wert für ein Festival, das um die 12.5000 Besucher pro Tag zählt. Highlights waren für viele Besucher der indische Metalcore-Export Bloodywood und die Headliner Jinjer rund um Frontfrau Tatiana Shmailyuk. Gelungener Einstand für die Plaza-Stage. Kleiner Wermutstropfen: Bereits um 21:00 Uhr konnten die meisten Essensstände nichts mehr anbieten.

Reload Festival 2022: Heißes Wetter, kühles Bier – und der Wasserschlauch als heimlicher Star

Egal, wahre Metal-Fans bevorzugen sowieso Flüssignahrung. Die durfte natürlich auch nicht beim munteren Treiben auf dem Campingplatz fehlen. Mit allerlei Biersorten wurde getrichtert und Flunkyball gespielt, was das Zeug hält. „Grundlage für den Konzerttag“, gab ein Besucher zum Besten und meinte damit den Freitag. Bei Temperaturen bis zu 28 Grad sollte sich dabei schon der Gang zum Battlefield als wahre Hitzeprüfung erweisen. Glücklicherweise war der „heimliche Headliner“ in Form des Wasserschlauchs bei jedem Konzert mit dabei und konnte eine große Welle des Dehydrierens verhindern.

Bands haben am Freitag auf dem Reload Festival 2022 natürlich auch so einige gespielt. So zum Beispiel Life of Agony, die auch nach mehr als drei Jahrzehnten als Band nichts von ihrer Power verloren haben und mit Frontfrau Mina Capulto einen Mensch gewordenen Akku ihr Eigen nennen können. Heißt: Verausgaben, kurz innehalten, wieder aufladen und dasselbe nochmal von vorne.

Reload Festival 2022: As I Lay Dying, Caliban, Heaven Shall Burn – explosive Metalcore-Shows am Freitag

So oder so ähnlich sollte sich auch die Bühnenshow der Kassierer auf dem Reload Festival 2022 gestalten. Überraschenderweise mit einem Wolfgang „Wölfi“ Wendland, der entgegen seinem Naturell „brav“ in T-Shirt und Jeans erschien. Was dann folgte, war Punk-Klamauk vom Feinsten. Dass längst als Festival-Klassiker etablierte „Das schlimmste ist, wenn das Bier alle ist“ stellte den Höhepunkt dar und ließ unzählige Besucher spätestens nach Konzertende zur Bierbude tingeln. Schließlich sollte die eigene Hopfen-Zufuhr nicht zu kurz kommen.

Ansonsten hielt der Freitag auf dem Reload Festival 2022 explosive Metalcore-Shows bereit. Bei Caliban wurden Trockenübungen in Form vom Rudern auf dem staubigen Untergrund durchgeführt, As I Lay Dying luden zum Moshen wider Willen ein und die Headliner Heaven Shall Burn hatten eine Pyroshow im Gepäck, die auch noch in den hintersten Reihen den Schweiß auf der Stirn zum Vorschein brachte.

Reload Festival 2022: „Geiles Wetter, geile Stimmung“ – Bürgermeister von Sulingen zeigt sich begeistert

Am Samstag stand neben dem bunten Bühnenspektakel dann auch noch die traditionelle Pressekonferenz der Veranstalter vom Reload Festival im Vordergrund. Gründer Andre Jürgens konnte es direkt vorwegnehmen: „Auch 2023 wird es wieder ein Reload Festival geben“. Das findet nächstes Jahr vom 17. bis 19. August statt. 90 Prozent der Bands hätte man laut Jürgens bereits unter Dach und Fach gebracht, nur von „zwei bis drei Bands“ würde noch das grüne Licht fehlen. Dann soll aber zeitnah das Line-up fürs Reload Festival 2023 bekannt gegeben werden.

„Blutgruppe Cola-Korn“: Diese zwei Besucherinnen vom Reload Festival 2022 waren voll dabei. © Martin Hefkaluk

Der Samstag auf dem Reload Festival 2022 ließ übrigens auch keine Wünsche übrig. Bei etwas milderen Temperaturen sorgten die Oi!-Punk-Veteranen von Perkele für beste Stimmung. Daran sollten Torfrock, Napalm Death und vor allem Gloryhammer anknüpfen, die eindrucksvoll unter Beweis stellen, wie man eine Menge mitnimmt: Power Metal vom Feinsten, Pausen für Band und Zuschauer erst nach dem Konzert gestattet. So bleibt vom Reload Festival 2022 ein mehr als positiver Gesamteindruck. Dankbare Besucher und dankbare Veranstalter. Oder, wie es der Sulinger Bürgermeister Patrick Bade so schön nannte: „Geiles Wetter, geile Stimmung, geiles Reload!“.