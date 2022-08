„Geiles Wetter, geile Stimmung“: Veranstalter vom Reload Festival 2022 ziehen Bilanz

Von: Yannick Hanke

Teilen

Die Veranstalter vom Reload Festival 2022 blicken aufs Metal-Mekka in Sulingen zurück. Und geben einen kleinen Ausblick fürs nächste Jahr.

Sulingen – „Gute Nachrichten: Das Reload Festival findet auch 2023 statt“, frohlockte Mitbegründer und Veranstalter Andre Jürgens auf der Pressekonferenz am Samstag, 20. August. Alles andere wäre auch verwunderlich gewesen, schließlich wurde das Treffen der Metal-Fans in Sulingen abermals durch die Bank positiv aufgenommen. Ausgelassene Stimmung, reichlich Besucher bei den Konzerten und die große Erleichterung: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist das Reload Festival 2022 eine willkommene Alltagsflucht. Kreiszeitung.de blickt auf die wichtigsten Aussagen auf der Pressekonferenz.

Reload Festival 2022: „Geiles Wetter, geile Stimmung“ – Sulingens Bürgermeister begeistert

„Geiles Wetter, geile Stimmung, geiles Reload“, fasste Sulingens Bürgermeister Patrick Bade das muntere Treiben auf dem Reload Festival 2022 zusammen. Da konnten sich Veranstalter Andre Jürgens, der Security-Chef und der Polizei-Chef nur anschließen. Den Besuchern des kleinen Metal-Mekkas in Sulingen (Landkreis Diepholz) sei anzumerken, dass sie endlich wieder ausgelassen feiern können. Schließlich lag eine harte Zeit hinter den eingefleischten Reload-Fans – aber auch hinter den Veranstaltern vom Festival.

Das Reload rockt los! Fotostrecke ansehen

„Wir waren es gewohnt, das Reload Festival jährlich zu veranstalten“, brachte Andre Jürgens den Normalzustand auf den Punkt. Das war wegen Corona bekanntlich weder 2020 noch 2021 möglich. Umso sehnsüchtiger wurde das Comeback erwartet. „Wir sind grundsätzlich froh, keine Schwierigkeiten gehabt zu haben. Weder im Vorfeld noch während des Festivals“, zeigte sich Jürgens durchaus positiv. Das ausgewogene Line-up auf dem Reload Festival 2022 sollte sein Übriges tun.

Reload Festival 2022: Kritik am kostenlosen Donnerstag vor der Plaza-Stage kann Veranstaltern nicht die Stimmung verderben

Das positive Fazit von Jürgens resultiert auch aus den Neuerungen, mit denen das Reload Festival 2022 aufwartete. „Das Ziel war es, das Infield und auch den Vorplatz attraktiver zu gestalten. Das ist uns gelungen, keine Frage“. Und das, obwohl es im Vorfeld von dem ein oder anderen Reload-Besucher reichlich Unmut gab. Der bezog sich auf den kostenfreien Donnerstag auf dem Reload Festival 2022 vor der Plaza-Stage, für den es kein Ticket brauchte. Doch, das gab Jürgens zu bedenken:

Man muss auch die Umgebung Sulingen mit ins Boot nehmen. Denn ohne Sulingen gebe es das Reload Festival nicht. Das darf man einfach nicht vergessen.

„Ich habe doch für meine Reload-Karte bezahlt. Und jetzt kommen am Donnerstag Leute an, die gar keine Festivalbesucher sind“, hätte es unmittelbar vor dem Reload Festival 2022 geheißen. Davon wollte sich auf Seiten der Veranstalter aber niemand die gute Laune verderben lassen. Das lag nicht zuletzt an der Plaza-Stage, die von dem Groß der Reload-Besucher positiv angenommen wurde. „Daran müssen wir uns aber noch gewöhnen. Es war schon viel Dampf auf der Bühne“, hieß es vom Security-Chef.

Reload Festival 2022: „Betrunkene machen eben betrunkene Sachen“ – Polizei mit positivem Fazit

Das Positive auf dem Reload Festival 2022: Weder die Securitys noch die Polizei mussten übermäßig einschreiten. „Betrunkene machen eben betrunkene Sachen, sie gefährden aber nicht unser Dasein“, hieß es unisono. Aus polizeilicher Sicht sei das Reload Festival 2022 sogar „völlig unauffällig“ verlaufen.

Reload - der Freitag in Bildern Fotostrecke ansehen

Die drängendste Frage auf der Pressekonferenz zum Reload Festival 2022: Wie geht es denn nun eigentlich im nächsten Jahr weiter? 90 Prozent der Bands für 2023 seien bereits eingetütet, nur zwei bis drei Bands müssten noch grünes Licht geben. „In den nächsten zehn Tagen wollen wir dann aber schon das Line-up fürs Reload 2023 präsentieren“, zeigte sich Andre Jürgens optimistisch. Mit Sicherheit auch wieder mit einigen Geheimtipps wie auf dem Reload Festival 2022. Dann wieder mit Frühanreise und Plaza-Stage? Dazu konnten und wollten die Veranstalter noch nichts sagen.

Reload Festival 2022: Metal-Mekka in Sulingen wird zunehmend internationaler

Fakt ist: Beim Reload Festival 2022 konnten die Veranstalter wieder rund 12.500 Besucher begrüßen. Eine Zahl, die man schon von 2019 kennt. „Bei den Tagesgästen sind es dann aber doch etwas weniger. Aber 7000 bis 8000 Leute waren auch schon am Donnerstag da“, blickte Andre Jürgens auf den langen Tag vor und auf der Plaza-Stage zurück. „Ich wurde aber immer wieder beim Zählen unterbrochen“.

Konnte sichtlich zufrieden auf das Reload Festival 2022 blicken: Veranstalter Andre Jürgens während der Pressekonferenz. © Martin Hefkaluk

Ähnlich wie beim Wacken Open Air ist auch das Reload Festival immer wieder für Exoten gut. Weite Anreisen sind für die eingefleischten Fans vom kleinen Metal-Mekka definitiv kein Problem. „Wir haben hier sechs Leute aus Südamerika, vier aus Japan, zwei aus Australien. Und aus dem europäischen Ausland werden die Bestellungen auch immer mehr, gerade aus den Niederlanden“, unterstrich Jürgens den immer internationaler werdenden Flair vom Reload Festival. Der war auch deutlich am Freitag auf dem Reload Festival 2022 zu sehen und spüren.

Reload-Festival 2022 - das Finale in Bildern Fotostrecke ansehen

Reload Festival 2022: Erneute Frühanreise soll früher bekannt gegeben werden – 2023 Chip-System statt Bargeld?

Und gab es denn auch noch Dinge beim Reload Festival 2022, aus denen man fürs nächste Mal lernen und sie direkt besser machen kann? „Das mit der Frühanreise am Mittwoch haben wir zu spät kommuniziert. Das machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall deutlich früher“, war Andre Jürgens nicht um Selbstkritik verlegen.

Eine heiße Nacht auf dem Reload - die Bilder Fotostrecke ansehen

Zur Debatte steht aber auch, ob das Reload Festival künftig ohne Bargeldzahlung auskommen kann. Eine Alternative wäre ein Chip-System, wie es beispielsweise schon bei Rock am Ring im Einsatz ist. „Mit der Methode muss man sich auseinandersetzen. Dann bekommen die Tresenkräfte aber kein Trinkgeld mehr. Aber: Für uns wäre das schon besser. Wir müssen sonst nämlich immer gucken, dass wir genügend Kleingeld da haben. Wir sind quasi wie eine Bank“. Eine Bank als Metal-Mekka ist das Reload Festival längst. Ein Status, der 2023 untermauert werden soll. Man darf also gespannt sein.