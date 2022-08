Ruhiger Reload-Anreisetag: Polizei meldet vereinzelten Alkohol-Überschuss

Von: Marvin Köhnken

Es ist wieder Reload-Zeit in Sulingen! Am Donnerstag füllte sich der Campingplatz, bis er am Abend gut gefüllt war. © Leymann

Das Reload-Festival 2022 ist gestartet und der Anreisetag samt Gratis-Konzerten verlief ruhig. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Sulingen feiert – und Tausende Metal-Fans feiern mit. Der Donnerstag auf dem Reload war 2022 fast schon ein regulärer Festival-Tag. Immerhin standen bereits elf Bands auf der Plaza-Stage und moschten gemeinsam mit ihren Fans im Staub. Bei freiem Eintritt waren viele Musikbegeisterte bereits am Mittwoch angereist.

Auch den Donnerstag nutzten viele Besucher für die Anreise zum Reload Festival 2022, schreibt Polizeisprecher Thomas Gissing in einer Pressemeldung. Dementsprechend seien die Campingplätze am späten Abend bereits gut gefüllt gewesen. Aus seiner Sicht und der seiner Kollegen verlief der Festival-Donnerstag bei bestem Wetter vollkommen ruhig und unproblematisch.

Polizei spricht von ruhigen Reload-Donnerstag

Während der Anreise der Reload-Besucher kam es auf den umliegenden Bundesstraßen nur zu wenigen und auch nur kurzen Verkehrsbeeinträchtigungen – die Verkehrssituation rund um das Festivalgelände hatte zuletzt für Bedenken geführt, ob alles glattgehen würde.

Mehrere tausend Besucher feierten laut Angaben von Thomas Gissing am Donnerstagabend auf dem öffentlich zugänglichen Vorplatz, während das Infield vor der großen Bühne noch bis zum Freitag geschlossen blieb. Mehrere Bands spielten auf der kleinen Plaza-Bühne bis in die frühen Morgenstunden, heißt es in seinem Bericht.

Die einzigen eher unerfreulichen Aufgaben der Einsatzkräfte laut Gissing: Rettungsdienst und Polizei mussten sich um mehrere hilflose und orientierungslose Personen kümmern, die in der Regel stark alkoholisiert waren. Eine Person hatte demnach derart viel Alkohol genossen, dass sie zur Ausnüchterung der Polizeidienststelle zugeführt werden musste.