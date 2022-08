Sonne, Schweiß, Spaß: Das war der Freitag auf dem Reload Festival 2022

Von: Yannick Hanke

Der Freitag auf dem Reload Festival 2022 lockt mit Sonne, Schweiß und ganz viel Band-Spaß. Der Rückblick auf viel Live-Action.

Sulingen – Sonne satt und viele glänzende Gesichter: Zu Temperaturen um die 28 Grad lud das Reload Festival 2022 am Freitag, 19. August, zu einem ausgewogenen Programm ein. Die EMP Mainstage stand im Mittelpunkt und fuhr mit Größen der Szene auf. Ob Die Kassierer, Life of Agony, Caliban oder Dark Tranquillity – hier war für nahezu jeden eines dann doch recht breiten Spektrums innerhalb eines Genres etwas geboten.

Reload Festival 2022: Der Freitag in Sulingen wird bei 28 Grad zur Hitzeprüfung

Der Wettergott meint es gut mit dem Reload Festival 2022. Keine Spur von Regen oder Wolken, dafür reichlich Sonne und Temperaturen, die zum Moshen und Pogen im Shirt, Tanktop oder gar oberkörperfrei einladen. So auch am Freitag auf dem Reload Festival, wo ein bunter Musik-Mix jeden Geschmack bedienen sollte – auch, wenn einer der Geheimtipps fürs Reload Festival 2022 kurzerhand absagen musste. Dem heißen Wetter zum Trotz ließen es sich die Besucher nicht nehmen, ausgelassen am Moshpit teilzunehmen, eine Wall of Death zu initiieren oder auf Höhe der Bierbuden das Tanzbein zu schwingen.

Mina Capulto, Frontfrau von Life of Agony, heizt der Menge auf dem Reload Festival 2022 ein. © Martin Hefkaluk

Bei Life of Agony war alles davon möglich. Die Alternative-Metal-Band aus New York gab sich auf dem Reload Festival 2022 die Ehre und zeigte dem Publikum, welche Hits hinter mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte stecken. Allen voran Frontfrau Mina Capulto wusste die Menge für sich einzunehmen. Ihr Patentrezept: Mindestens 100 Prozent geben, meist auch darüber hinaus. Vor allem bei einem Klassiker wie „Weeds“. Daran konnte auch die sengende Sonne in den frühen Nachmittagsstunden nichts ändern.

Reload Festival 2022: Die Kassierer mal angezogen, Caliban im Stil von Metalcore-Veteranen

Die Battlefield-Besucher ließen sich davon eh nicht stören. Wer das Reload Festival 2022 am Freitag mitnahm, wusste: Es gibt kein falsches Wetter, höchstens zu viel Kleidung am Körper. Das ist sonst auch das Motto von Wolfgang „Wölfi“ Wendland, dem Frontmann der Kassierer. Die Punkband aus Bochum-Wattenscheid trifft wahrlich nicht immer jeden Ton, sorgt aber für beste Unterhaltung. Die fand vor allem in Form von Wölfi statt, der sich entgegen seinem Naturell mal nicht frei von Kleidung zeigte. Zu den Riffs vom Deep-Purple-Evergreen „Smoke on the Water“ ließ es sich das Ruhrgebiets-Original nicht nehmen, die Menge ordentlich anzuheizen.

Wölfi, Frontmann der Kassierer, präsentiert sich auf dem Reload Festival 2022 sogar mal angezogen. © Martin Hefkaluk

„Egal, ob Wölfi Kleidung trägt oder nicht: Er ist und bleibt ein Original und sorgt für gute Stimmung“, fasste es ein Festivalgänger treffend zusammen. Zugegeben, nicht immer stand der musikalische Aspekt bei den Kassierern im Vordergrund. Dafür aber bei Caliban, Metalcore-Veteranen aus Hattingen in Nordrhein-Westfalen und Teil des Line-ups vom Reload Festival 2022. Gewohnt souverän wusste das Quintett rund um Frontmann Andreas „Andy“ Dörner das Publikum bei ihrer melodischen Metalcore-Show mitzunehmen. Wenn ein Songwunsch offen blieb, war es nur dem großen Repertoire von Caliban geschuldet.

Reload Festival 2022: Dark Tranquillity geben am Freitag den Takt vor – egal, welche Kleidung man trägt

Schon deutlich voller vor der EMP Mainstage war es am Freitag auf dem Reload Festival 2022 dann bei Dark Tranquillity, einer der prägenden Melodic-Death-Metal-Bands aus Göteborg. Die Schweden kamen direkt zur Sache und machten klar: Wir machen hier keine Gefangenen – alle machen mit! Kein Problem, Songs wie „Atoma“, „Misery‘s Crown“ oder „Forward Momentum“ ließen kein Bein ruhig stehen und die Pommesgabeln in Millisekunden in die Höhe schnellen.

Michael Nicklasson, Sänger von Dark Tranquillity, trägt trotz hoher Temperaturen auf dem Reload Festival 2022 Lederjacke. © Martin Hefkaluk

Das Fazit der Besucher vom Reload Festival 2022, wo es bislang nur vereinzelt zu Alkohol-Überschuss kam, könnte auf den Freitag bezogen dementsprechend nicht positiver ausfallen. „Super geil, kühles Bier und geile Konzerte, was will man mehr?!“, hieß es oft. Gute Frage: Was könnte man noch mehr wollen? Vielleicht zwischendrin mal einen kühlen Regenschauer? „Pass mal auf: Es kommt immer darauf an, was man aus dem Festivalwetter macht. Drei Hoodies anziehen oder komplett blank – anders geht das gar nicht“, fasste es ein Reload-Besucher zusammen. Da möchte man nicht widersprechen. Und den Friesennerz doch wieder im Schrank verstauen.

