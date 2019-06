So seht ihr das Hurricane Festival 2019 im Livestream

Wer das Hurricane Festival 2019 live verfolgen will, ohne gerade selbst vor den Bühnen zu hüpfen und zu tanzen, kann das dank Online-Stream problemlos machen. Wir sagen euch, wie es geht.

Der NDR ist mit einem Team am Eichenring und zeigt mehrere Konzerte des Hurricane live auf seiner Homepage. Die unten stehende Liste wird regelmäßig vom Sender aktualisiert - Stand hier bei uns: Donnerstag, 16 Uhr:

Freitag, 21. Juni Künstler Zeit Bühne Live? #HURRICANESWIMTEAM 15.00-15.30 Forest Stage noch offen Shame 15.30-16.15 River Stage noch offen Betontod 16.00-16.45 Forest Stage geplant Alice Merton 16.45-17.30 River Stage geplant Enter Shikari 17.15-18.15 Forest Stage geplant Cigarettes After Sex 18.15-19.15 River Stage geplant Papa Roach 19.00-20.00 Forest Stage geplant Bosse 20.00-21.00 River Stage geplant Parkway Drive 20.45-22.00 Forest Stage geplant Bilderbuch 22.00-23.00 River Stage geplant Die Toten Hosen 22.45-00.45 Forest Stage geplant Tame Impala 00.30-02.00 River Stage noch offen Samstag, 22. Juni Künstler Zeit Bühne Live? Abramowicz 12.00-12.30 Forest Stage nein Die Toten Crackhuren im Kofferraum 12.30-13.15 River Stage nein Schmutzki 13.00-13.45 Forest Stage nein IDLES 13.45-14.30 River Stage noch offen Zebrahead 14.15-15.00 Forest Stage geplant Fünf Sterne Deluxe 15.00-16.00 River Stage noch offen Frank Turner 15.45-16.45 Forest Stage nein Die Orsons 16.45-17.45 River Stage geplant Flogging Molly 17.30-18.30 Forest Stage geplant 257ers 18.30-19.45 River Stage noch offen Bloc Party 20.30-21.45 Forest Stage noch offen The Wombats 20.30-21.45 River Stage noch offen AnnenMayKantereit 21.15-22.30 Forest Stage geplant Macklemore 22.30-23.45 River Stage noch offen Mumford & Sons 23.15-00.45 Forest Stage noch offen Steve Aoki 00.45-02.00 River Stage nein Sonntag, 23. Juni Künstler Zeit Bühne Live? SWMRS 12.00-12.30 Forest Stage nein Mavi Phoenix 12.30-13.00 River Stage nein Skinny Lister 13.00-13.45 Forest Stage noch offen Großstadtgeflüster 13.30-14.15 River Stage noch offen You Me At Six 14.15-15.15 Forest Stage noch offen Bear's Den 14.45-15.45 River Stage noch offen Royal Republic 15.45-16.45 Forest Stage nein The Streets 16.15-17.15 River Stage noch offen Wolfmother 17.15-18.30 Forest Stage geplant Interpol 17.45-19.00 River Stage noch offen Christine & The Queens 19.00-2015 Forest Stage noch offen The Cure 19.45-22.00 River Stage geplant Foo Fighters 22.00-00.00 Forest Stage noch offen

Der NDR erklärt, dass nicht alle Konzerte live übertragen werden können. Teilweise fehlen dafür die Rechte, teilweise finden einige angesagten Konzerte einfach zeitgleich statt, sodass eine Auswahl getroffen werden musste.

Arte Contert überträgt Hurricane ebenfalls

Das Online-Portal Arte Concert des deutsch-französischen TV-Senders Arte ist mit einer Crew am Eichenring in Scheeßel, um einen Livestream vom 21. bis 23. Juni anzubieten. Abwechselnd von den verschiedenen Bühnen können die Zuschauer den Konzerten folgen -von der heimischen Couch oder auch vom Campingplatz, falls es dort gerade Netz gibt.

Wenn ihr die Liveübertragung verpasst habt oder die Konzerte einfach nur nochmal daheim in bester Qualität genießen möchtet, könnt ihr die Hurricane-Konzerte auch im Relive sehen. Die Videos bleiben laut Arte mehrere Wochen verfügbar.

Livestream bei Arte Concert: Täglich vom Hurricane

Los geht es am Freitag, 21. Juni, ab etwa 16 Uhr mit dem Livestream. Das genaue Programm des Onlineangebots steht laut Arte erst kurzfristig fest. Laut Hurricane-Zeitplan werden Betontod auf der Forest Stage oder Neonschwarz auf der Mountain Stage zum Sendebeginn zu sehen sein.

Der Arte-Livestream am Freitag, 21. Juni:

Weiter geht es am Samstag, 22. Juni, wieder ab 16 Uhr. Wenn die Hurricane-Besucher langsam wieder in Richtung Bühne strömen, geht der Stream aus Scheeßel auf Sendung. Die Produzenten haben die Wahl zwischen Frank Turner & The Sleeping Souls und Montreal.

Arte Concert ist bis zum bitteren Ende auf Sendung. Auch am Sonntag, 24. Juni, geht es ab 16 Uhr so richtig ab. Hier bleibt die Wahl zwischen Royal Republic (Forest Stage), The Streets (River Stage) und Ok Kid (Mountain Stage). Wie gesagt, der genaue Zeitplan ist abzuwarten.

Der Hurricane-Livestream von Arte Concert wird auch in diesem Artikel live zu sehen sein.

kreiszeitung.de berichtet live vom Hurricane Festival

Auch unser Team von kreiszeitung.de berichtet vom Hurricane Festival auf der Themenseite kreiszeitung.de/hurricane. Wir versorgen euch mit allen Informationen rund um die Party in Scheeßel.

Ob bunte Fotostrecken, schnelle Infos, Videos oder auch hintergründige Geschichten - unser Reporterteam ist das ganze Wochenende auf Tour. Folgt uns auch auf Facebook „Rotenburger Kreiszeitung“ oder natürlich auch bei Instagram.

Hurricane-Radio CampFM berichtet live

Wer aktuelle Informationen zum Einlass, zum Infield, zur Situation auf den Campingplätzen oder zu den Künstler braucht, wird auch vom Hurricane-Radio Camp FM versorgt. Der Sender ist über hurricane.de oder radio.de online zu empfangen. Auch ganz klassisch über UKW-Radio ist CampFM empfangbar auf 92,7 Mhz.

Als weitere Medienpartner sind NJOY, Bremen Vier und Delta Radio am Eichenring vor Ort und berichten immer wieder von der Party.

