Die besten Bilder vom Hurricane Festival

Aus und vorbei. Das Hurricane Festival 2019 ist Geschichte. Und es war ein denkwürdiges Festival mit grandioser Stimmung bei traumhaftem Wetter. Wir haben hier die besten und lustigsten Fotos unserer Fotografen gesammelt.

Keine größeren Probleme: Ruhig, friedlich, alles bestens – die Vertreter der Behörden und der Veranstalter von FKP Scorpio sind rundum zufrieden mit dem Verlauf der 23. Auflage des Hurricane-Festivals in Scheeßel. „Wir hatten selten eine so gute Stimmung auf dem Platz, die Bands waren glücklich – es gestaltete sich wirklich alles sehr entspannt“, sagt Stephan Thanscheidt von FKP Scorpio bei einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag.

Hurricane Festival 2020 mit Seeed

Mit täglich 68.000 Besuchern auf dem Platz war das Festival zwar erneut nicht ausverkauft, im Vergleich zum Vorjahr sei jedoch ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. „Wir sind mit der Zahl sehr zufrieden und frohen Mutes, dass das Festival 2020 wieder ausverkauft sein wird“, so Thanscheidt. Dann, verrät er, werde die Berliner Dancehall- und-Reggae-Band Seeed unter den Headlinern mit dabei sein.

Hurricane Festival mit Traumwetter

Die Besucher verfolgten die vielen Konzerte - etwa von den Toten Hosen am Freitag sowie Macklemore und Mumford & Sons am Samstag. Diesmal spielte auch das Wetter mit. 2016 war die Veranstaltung nach heftigen Regenfällen im Matsch versunken, Konzerte wurden abgebrochen oder fielen ganz aus.

Auch aus Sicht der Polizei verlief das Musiktreffen in Scheeßel nahezu problemlos. "Wir haben bislang ein ruhiges Festival-Wochenende mit wenig Einsätzen gehabt", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Nur kurz vor Beginn des "Hurricane" war ein 21-Jähriger bei einer Auseinandersetzung verletzt worden.

