Was für ein Line-Up: Frauenpower gibt es nur vor 19 Uhr

Mein Hurricane 2019

+ © imago/Christian Grube Rapperin Sookee tritt beim Hurricane am Sonntagmittag auf - nahezu zeitgleich mit zwei weiteren Acts, bei denen Frauen den Ton angeben. © imago/Christian Grube

Wer in diesem Jahr zum Hurricane Festival fährt, um Frontfrauen und Solo-Künstlerinnen zu erleben, dem bietet sich folgendes Bild: Nur etwa jede siebte Band kann mit derartigem – also Künstlerinnen in tragenden Rollen – aufwarten.