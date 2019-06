Foo Fighters und Lachsdöner? Muss sein!

Ja, Überraschungen bietet das Line-Up auch dieses Mal keine. Aber damit kann ich ganz gut leben, denn immerhin stehen da einige Namen drauf, die mal zu meinen Lieblingsbands gezählt haben, es noch immer tun oder denen ich zutraue, es bald zu tun.

The Streets, Fünf Sterne Deluxe und natürlich die Foo Fighters gehören beispielsweise in diese drei Kategorien. Neben diesen zu erwartenden Höhepunkten hoffe ich aber auch, von zwei oder drei anderen Bands überrascht zu werden, die mir bisher noch nicht so bekannt sind.

Davon werde ich aber erst nach dem Festival erzählen können. Genauso, wie auch von tollen alten und neuen Bekanntschaften, einem „Ritt“ mit dem Riesenrad, einem kleinen Sonnenbrand (auch wenn es wohl wieder regnen wird) und ein paar kühlen Bier, die ich mir gönne, während von den Bühnen tolle Mucke dröhnt.

Wer feiern und ganz nebenbei auf dem Festival auch noch arbeiten will, braucht natürlich eine gute Grundlage. Kulinarisch das größte Highlight wird für mich auf jeden Fall wieder der Besuch am Lachsdönerstand sein. Wo sonst, wenn nicht auf dem Hurricane, gibt es einmal im Jahr so leckere Fischbrötchen zu essen?

Info: Mein Hurricane 2019

Unter dem Slogan „Mein Hurricane 2019“ haben sich unsere Autoren im Vorfeld des Festivals Gedanken gemacht, was euch dieses Jahr interessieren könnte. Bands, Begegnungen, Anregungen - inhaltliche Vorgaben gab es nicht. Alle Texte unserer Serie gibt es hier:

