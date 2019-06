Mit „The Cure“ auf dem Festival zurück in die eigene Jugend

Mein Hurricane 2019

Worauf ich mich beim Hurricane so richtig freue? Noch vor zehn Jahren hätte ich die Anreise genannt, mit Lambadatanz bis zum Zeltplatz, mit so vielen selbstgebastelten Kostümen, dass die Auswahl des Motivs schwer fiel und skurrilen Campingplatzszenen vom Eifelturm aus Bierdosen bis zum Angelspiel in den Weiten der überfluteten Wiesen.