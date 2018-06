Die besten Fotos und Videos vom Hurricane Festival

Das Hurricane 2018 geht als sehr friedliches Festival in die Geschichte ein. Kein Unwetter - nur der normale, fast schon obligatorische Regen, keine Staus - insgesamt ein ruhiger Verlauf. 2019 soll das Festival vom 21. bis 23. Juni stattfinden.

Insgesamt verlief das Open-Air-Festival nach Angaben von Polizei und Veranstaltern aber ruhig - wohl weil dieses Jahr weniger Besucher kamen als in den vergangenen zwei Jahren, wie eine Sprecherin sagte. Rund 65 000 Musikfans feierten von Donnerstagabend bis Sonntag friedlich zur Musik von Billy Talent, The Prodigy, den Arctic Monkeys und Arcade Fire.

Ein Anstieg der Festivalkriminalität, aber trotzdem ein eher ruhiger und unauffälliger Verlauf. Das ist das Fazit der Polizei über die zurückliegenden Tage des Hurricane-Festivals am Eichenring in Scheeßel. So verlief bereits die Anreise zum Beekeort am Donnerstag und auch am Freitag ohne nennenswerte Behinderungen. Hatte es im vergangenen Jahr auf den verschiedenen Anreisestrecken noch lange Staus gegeben, so rollte der Verkehr durch Scheeßel und die umliegenden Ortschaften in diesem Jahr völlig problemlos. Lediglich ein schwerer Unfall auf der Kreisstraße zwischen Bartelsdorf und Westervesede mit drei zum Teil schwerverletzten Festivalgästen aus Nordrhein-Westfalen trübte am Donnerstagabend diesen Eindruck.

Viele Gäste haben auch die letzte Nacht noch am Eichenring verbracht. Rund die Hälfte ist bereits auf dem Nachhauseweg. Die Polizei führte während des Abreiseverkehrs Kontrollen durch und wird diese am Montag fortsetzen. Geplant ist, dass die Campingplätze am Montagmittag vom Veranstalter in Absprache mit der Polizei wieder freigegeben werden. Etwas später darf dann auch der Verkehr auf der Landesstraße 131 zwischen Scheeßel und Westervesede wieder rollen.

Die besten Bilder und Videos vom Hurricane Festival

