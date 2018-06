Hier kannst du das Hurricane im Livestream verfolgen

Das Hurricane Festival live verfolgen, auch wenn ihr nicht vor den Bühnen rocken könnt - kein Problem in diesem Jahr. Per Livestream schaltet ihr euch einfach auf den Eichenring und hört gute Musik. Wir sagen euch, wie es geht.

Das Online-Angebot Arte Concert zeigt in diesem Jahr einen Livestream vom Hurricane Festival in Scheeßel. Vom 22. bis 24. Juni können Nutzer die Konzerte kostenlos im Netz verfolgen – oder das Geschehen im Replay auf der Couch genießen. Neben dem Team von kreiszeitung.de sind auch mehrere Radiosender am Start.

Jeden Tag live

An jedem Festivaltag wird es einen ganztägigen Livestream von den Konzerten auf Arte Concert geben, bestätigt Sprecher Michel Kreß. Das detaillierte Programm wird erst kurz vor Start bekanntgegeben. Auch vom Schwesterfestival Southside in Neuhausen ob Eck berichtet der deutsch-französische Sender. Noch im vergangenen Jahr verzichtete Arte auf einen Stream aus Scheeßel.

Arte Concert liefert Livestreaming von zahlreichen europäischen Festivals zwischen Mitte Juni und Mitte September. Das letzte Event der Reihe ist das Reeperbahn Festival vom 19. bis 22. September.

Fotos, Videos und alle Infos auf kreiszeitung.de

Wer das Spektakel hautnah miterleben will, findet bei uns das große Paket bestehend aus Videos, Fotos und Informationen. Unter dem Motto kreiszeitung.de goes Hurricane berichten wir auf unseren Social-Media-Kanälen vom Geschehen auf dem Eichenring. Klassisch offline gibt es Hintergründiges in der Rotenburger Kreiszeitung.

*** Am Puls des Hurricane: Unser Live-Ticker

Das Hurricane im Radio

Wichtige Informationen und Musik der Hurricane-Künstler - diese Mischung bietet der hauseigene Sender Camp FM. Er ist direkt über hurricane.de oder radio.de erreichbar. Rund um dem Gelände ist er via Radio auf der Frequenz 92,7 Mhz zu hören.

Weitere Radiosender vor Ort sind Bremen Vier, NJOY und Delta Radio.

Schnell noch Tickets abgreifen

Reicht euch der Stream von der Couch doch nicht? Dann besorgt euch jetzt Karten für die Party. Weiterhin verfügbar sind die Kombitickets für alle drei Tage oder Tagestickets. Hier sind die Tipps zum Last-Minute-Kartenkauf.

*** Alle Informationen zum Hurricane Festival - der Überblick