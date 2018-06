Schlammrutschen - unbedingt, oder? Standard- vs. Luxus-Camping

Der Zelt-Vergleich auf dem Hurricane

+ © dpa Matsch ist aufm Hurricane das wichtigste Accessoires. © dpa

Von Jan Dirk Wiewelhove. Zerstörte Pavillons auf der einen, Gartenzwerge in Reih und Glied vor dem ordentlich aufgebauten Zelt auf der anderen Seite des Zauns - oder traditionelles Hurricane-Camping vs. Luxus-Zelten im Resort - günstig vs. teuer. Wie unterschiedlich die Ansprüche des Festivalbesuchers im Jahr 2018 sein können, zeigt der Partymarathon am Eichenring ziemlich deutlich. Wir haben uns mal umgeschaut. Fällt euer Urteil selbst, welchen Stil ihr bevorzugt.