Hurricane startet: Zehntausende feiern friedlich

Party auf dem Eichenring

+ © Guido Menker Die Party am Eichenring hat begonnen. © Guido Menker

Von Matthias Röhrs und Lars Warnecke. Um Punkt 13.30 Uhr Freitagmittag öffneten sich die Schleusen. Ausnahmsweise kein Regenschauer dieses Mal. Nein, die Tore zum Hurricane-Festival 2018, sie wurden geöffnet. Dass das Wetter auch in diesem Jahr nicht so recht mitspielen will, Gummistiefel insofern wieder Pflicht sind im Matschgetümmel, versteht sich von selbst.