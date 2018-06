Fetter Sound: George Ezra auf dem Hurricane

Scheeßel - von Mareike Bannasch. Ich könnte diesen Text jetzt damit anfangen, darüber zu schwadronieren, dass sein Milchbubi-Gesicht so gar nicht zu seiner Stimme passt. Aber das wissen wir ja alle eh schon, also kommen wir zum Wesentlichen: dem grandiosen Auftritt von George Ezra am Freitagabend auf der Blue Stage.

Vor drei Jahren war der Singer-Songwriter aus Bristol schon einmal in Scheeßel – und konnte nicht wirklich überzeugen. Zu lustlos und, ja, auch zu arrogant kam der Barde damals rüber, ganz im Gegensatz zum Auftritt 2018. Die Massen vor der Bühne erleben einen tiefen entspannten Ezra, der nicht nur neue Lieder singt, sondern darüber hinaus auch noch fabelhafte Bläser mitgebracht hat.

Gemeinsam schaffen sie einen fetten Sound, der nur noch vom sympathischen Auftreten getoppt wird – und sich wohltuend von vielen anderen Künstlern abhebt. Wo sonst nur „Hurricane, are you ready?" gebrüllt wird, erzählt Ezra vom einem Aufenthalt in Barcelona und dem Schreib-Prozess fürs neue Album.

Manch einer mag nun zwar die Augen verdrehen und mangelnde Originalität beklagen, dennoch gibt es zu viele, die ihr Gastspiel auf dem Eichenring allzu routiniert abreißen. Daher kann man auch am Freitag schon sagen: der Auftritt von George Ezra ist ein Highlight des Wochenendes. Garantiert.

Das Line-Up nach Tagen sortiert

Freitag, 22. Juni 2018

Billy Talent, Marteria, Broilers, The Offspring, Two Door Cinema Club, London Grammar, Feine Sahne Fischfilet, George Ezra, Chvrches, Donots, Boysetsfire, Pennywise, Thrice, Underøath, Jungle, Neck Deep, Fjørt, Adam Angst, Coasts, DMA‘s, Gavin James, Red City Radio, Creeper, Pale Waves, The Glorious Sons

White Stage: Booka Shade, Valentino Khan, Ganz

Samstag, 23. Juni 2018

The Prodigy, Justice, Biffy Clyro, Beginner, The Kooks, Dendemann, Madsen, Bonez MC & RAF Camora, Prinz Pi, SXTN, Portugal. The Man, Brian Fallon & The Howling Weather, Bonaparte, Johnossi, MHD, Mø, Benjamin Clementine, The Vaccines, Stick To Your Guns, Parcels, Jain, Frank Carter & The Rattlesnakes, Romano, Massendefekt, The Hunna, Culture Abuse, Deap Vally, Gang Of Youths, Yonaka, Station 17, Anchors & Hearts, Kat Frankie

White Stage: Martin Jensen, Eskei83, Mike Perry

Sonntag, 24. Juni 2018

8KIDS, Arctic Monkeys, Arcade Fire, Kraftklub, James Bay, Franz Ferdinand, Angus & Julia Stone, Wanda, NOFX, Black Rebel Motorcycle Club, Samy Deluxe, Rin, Mighty Oaks, Meute, Talco, Chefket, Dermot Kennedy, Jeremy Loops, Haiyti, Swiss & Die Andern, Touché Amoré, Tonbandgerät, Drangsal, Tom Grennan, Basement, BRKN, Juse Ju

White Stage: Moonbootica, Egotronic, Sascha Braemer