Vorverkauf für das Hurricane 2018 startet

Das Hurricane Festival 2017 ist Geschichte! Die letzten Camper machen sich auf den Heimweg und haben drei Tage Party und richtig gute Musik hinter sich. Wer schon heiß auf das Hurricane 2018 ist, kann schon bald Tickets kaufen.

Der Vorverkauf für das #hurricane18 startet am Montag, 26. Juni, um 18 Uhr auf der Webseite des Festivals. Dies teilte der Veranstalter FKP Scorpio noch am Sonntag mit. Die Frühbuchertickets sind streng limitiert und für 159 Euro zu bekommen. Darin enthalten sind die Vorverkaufsgebühren, Müllpfand und die An- und Abreise mit dem Metronom. Das 22. Auflage des dreitägigen Festivals findet von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Ju ni wieder mal auf dem Eichenring in Scheeßel statt. - jdw

