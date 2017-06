Schweres Unwetter zieht über Hurricane-Gelände

Anreise auf Freitag verschieben

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / Guido Menker Aktuell zieht ein schweres Unwetter über Scheeßel © Mediengruppe Kreiszeitung / Guido Menker

Scheeßel - Aktuell zieht ein schweres Unwetter über Scheeßel. Der Veranstalter fordert Besucher auf, in die Fahrzeuge zu gehen oder Schutzräume aufzusuchen. Besucher, die in einem Umkreis von 50 Kilometern wohnen, sollen nach Möglichkeit erst am Freitag anreisen.