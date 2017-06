Zusätzliche Sendemasten für schnelles Internet auf dem Hurricane

Mit solchen mobilen Sendemasten erhöht Vodafone auf dem Hurricane in Scheeßel die Netzkapazitäten deutlich.

Mal eben ein Video oder Schnappschüsse an die Familie und Freunde verschicken - das soll auch für die rund 78.000 Besucher des Hurricane Festivals in Scheeßel problemlos funktionieren.

Die zwei großen Mobilfunkanbieter Vodafone und Telekom erhöhen passend zum Start des Hurricane die Netzkapazitäten rund um Scheeßel. Neben den fest installierten Basisstationen werden die Firmen mobile Sendemasten aufstellen, um die jeweiligen Kunden mit einem stabilen Netz zu versorgen.

Vodafone hat zwei mobile Sendemasten in der Nähe des Eichenrings aufgebaut. Das Ziel der Erhöhung der Kapazitäten sei es, Festival-Besuchern die Möglichkeit zu geben, Fotos und Videos hochzuladen oder auch Freunde anzurufen, heißt es in einer Mitteilung. Die auf 20 Meter ausfahrbaren Teleskopmasten sollen für eine optimale LTE-Versorgung des Geländes sorgen. So würden die Netzkapazitäten vor Ort um rund ein Drittel erhöht.

Auch die Telekom erweitert ihre Kapazitäten vor Ort deutlich. Es werden drei temporäre Sendemasten aufgebaut, die für schnelle Telefon- und Datenverbindungen mit bis zu 150 Megabit/Sekunde sorgen sollen. Außerdem werden die Kapazitäten des festen Standorts in Scheeßel erweitert. Dies reiche aus, um eine super Qualität im Sprach- und Datennetz bereitzustellen, erklärte eine Sprecherin.

Eine entsprechende Anfrage an O2 blieb unbeantwortet. Laut Karte zur Netzabdeckung auf der Firmen-Webseite müsste das Netz Geschwindigkeiten bis zu 3G ermöglichen. LTE-Geschwindigkeiten sind nur teilweise möglich. Ein fest installierter Sendemast befindet sich in der Nähe des Geländes.

Unterdessen ist der Aufbau in vollem Gange. Das Hurricane kann starten.

jdw