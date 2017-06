Musikfestival "Hurricane" beginnt mit Matsch und Sonnenschein

+ © Jan Wiewelhove Ausgelassene Stimmung beim Hurricane Festival © Jan Wiewelhove

Scheeßel - Nach heftigen Unwettern am Vortag ist das "Hurricane" Festival in Scheeßel am Freitag planmäßig gestartet. Viele Festivalgäste, die mit dem Zug anreisten, mussten jedoch Verspätungen in Kauf nehmen.