Scheeßel - Diese Immobilienanzeige ist der Hit im Netz. Da werden doch tatsächlich vier Quadratmeter Hurricane mit netten Nachbarn angeboten.

Da staunten aufmerksame Leser der sozialen Medien nicht schlecht, als am Freitag, pünktlich zum Start des Hurricane, eine eher außergewöhnliche Immobilie in der „Immowelt“ angeboten wurde. „Haus am See mit netten Nachbarn Haus Scheeßel (2FEP), provisionsfrei“, hieß es in bestem Fachjargon. Feilgeboten wird ein Objekt mit Terrasse, Garten, Gartenmitbenutzung, Gäste-WC, auch als Ferienimmobilie oder WG geeignet.

Als Baujahr für das „renovierungsbedürftige, nicht unterkellerte“ Objekt mit offener Küche, Fernblick und Gemeinschaftspool ist 2017 angegeben, das Exposé schwärmt: „Genießen Sie die nette Nachbarschaft und das vielfältige Freizeitangebot direkt vor Ihrer Haustür!“ Gemeinsam mit den geposteten Fotos – ein Zelt im Hurricane-Matsch des Vorjahres, dazu Badende im Schlamm, hätte dem geneigten Leser wohl ein Licht ob dieses gelungenen Hurricane-Grußes aufgehen müssen. Im Netz entwickelte sich der virale Scherz zum Hit: Allein in den ersten Stunden wurde die Offerte mehr als 3000 Mal geklickt.

+ Julian von Bothmer © Mediengruppe Kreiszeitung / Ulla Heyne



Doch es gab auch Interessenten, die das für bare Münze nahmen und sich Julian von Bothmer, dem geistigen Vater dieses ungewöhnlichen Beitrags, anriefen, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. „Einer fühlte sich als „gewiefter Handwerker, der die nötigen Instandhaltungsarbeiten übernimmt“, angesprochen und wollte wissen, ob die angegebenen vier Quadratmeter Grundfläche nicht ein bisschen wenig seien“, schmunzelt der Inhaber einer Immobilienberatung. Als Lauenbrücker und quasi „Nachbar“ hat von Bothmer eine besondere Affinität zum Hurricane: Er ist selbst nicht nur regelmäßiger Besucher, sondern lässt es sich als Hobbyflieger nicht nehmen, einige Runden in 500 Metern Höhe um das Gelände zu drehen. (hey)

