Soziale Trinkkultur beim Hurricane Festival

Gemeinsam trinken verbindet. So werden beim Hurricane Festival in Scheeßel aus Fremden Freunde. Das ist die Idee des „Social Drinkings“.

Seit sechs Jahren positioniert sich eine bunte Truppe aus dem Ammerland auf Wegen des Hurricane-Campingplatzes und trinkt sozial.

„Das bedeutet, der Neue in der Runde bekommt einen ausgegeben, sagt einen Trinkspruch auf und schüttet wieder etwas in unsere Zapfsäule", erklärt der kurzfristig ernannte Pressesprecher Björn Meyer (36 Jahre) aus Westerstede im Ammerland.

So kommt die Truppe schnell ins Gespräch mit Fremden und es entstehen auch ganz besondere Momente. Am Samstag war der originellste Spruch das Vater Unser - bei dem auch alle am Tresen stehenden Festivalisten eingestiegen sind.

Kaum Absagen

Meyer findet diese Tage im Jahr wunderbar. „98 Prozent der Leute machen mit. Das ist immer ein großer Spaß.“ Bereits seit 1999 ist die Gruppe in Scheeßel dabei. „In wechselnder Besetzung“, erklärt Volker „Stövi“ Stöver, der von Anfang an mitfährt. Mittlerweile gibt es drei Paare, Nachwuchs und eine Scheidung.

+ Auch Johanna Müller von kreiszeitung.de hat sich am sozialen Trinken beteiligt. Ihr Trinkspruch lautete: "Auf die Liebe" © Mediengruppe Kreiszeitung / Jan Wiewelhove

Eigentlich wollte Meyer die kleine Zapfsäule ja wegwerfen - daher nahm er sie mit zum Hurricane. Doch die Sache kam so gut an, dass ein Festival ohne diese Tradition für die Gruppe kaum vorstellbar wäre. Seit einigen Jahren fährt auch immer ein Tresen mit. Daher nennen sich die Freunde bei Facebook Stehtisch Geschichten 2.0. Dort werden die Erinnerungen festgehalten.

jom

