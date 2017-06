Kreiszeitung goes Hurricane 2017

Drei Tage Ausnahmezustand in Scheeßel - und wir nehmen euch mit. Auf fünf Kanälen berichtet das Team der Kreiszeitung vom Hurricane Festival 2017. So seid ihr dabei.

Vom Zeltaufbau bis hin zur Party am Abend liefern die Reporter Bildergalerien, kurze News oder ausführliche Berichte und Reportagen. Und das Beste: Dich kostet das Ganze nicht einen Cent, nur ein paar Klicks. Unsere Kanäle im Überblick:

kreiszeitung.de

Alle Nachrichten und Infos gibt's wie gewohnt auf kreiszeitung.de. Dort findet ihr Artikel, Videos und viele Bilder vom Spektakel am Eichenring. Auf der Startseite führt der Button „Hurricane Festival 2017“ direkt zum Ziel.

Snapchat

Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr per Snapchat gemeinsam durch den Schlamm gestampft sind, werden wir euch auch dort wieder mit auf das Festival-Gelände nehmen. Wir sind auf dem Hurricane immer auf der Suche nach coolen Geschichten, ausgefallenen Leuten und der besten Stimmung.

+ Scann den Geist ein und verbinde dich mit uns. © Mediengruppe Kreiszeitung Du willst mit dabei sei? Dann triff uns auf Snapchat: Unter dem Namen „kreiszeitung“ oder durch Einscannen des Geists. Verfolge unsere Story während des Festivals und auch darüber hinaus - wir liefern dir Live-Einblicke. Und wer weiß, vielleicht entdeckst du uns auf dem Gelände und kannst Teil der Story werden. Und: Öfter mal reingucken lohnt sich, denn die ältesten Snaps (also Schnappschüsse) werden immer nach 24 Stunden gelöscht.

Das war 2016 los

Kaum ein Medium vermittelt einen so direkten Eindruck eines Festival-Tages, die einzige Voraussetzung: Auch ihr müsst die kostenlose App installiert haben. Wer diesen Artikel mit seinem Smartphone liest, kann direkt hier klicken. Und schon geht's zu unserem Account.



Instagram

Fotos und Videos vom Hurricane Festival posten wir auch bei Instagram. Folgt uns dort und verpasst nichts. Hier geht es zu dem Account kreiszeitung.de. Erstmals werden wir euch außerdem per Instagram-Story mitnehmen. Die kurzen Clips werden ähnlich wie bei Snapchat nach 24 Stunden gelöscht.

Kleine Warnung: In dieser Woche sind wir im Hurricane-Fieber Heute haben wir bereits unsere Gummistiefel vorbereitet. Donnerstag geht das Festival los - und wir nehmen euch mit. Ein Beitrag geteilt von Kreiszeitung (@kreiszeitung.de) am 19. Jun 2017 um 11:47 Uhr

Facebook

Selbstverständlich bleiben wir auch unseren Facebook-Freunden treu. Auf dem Kanal der Rotenburger Kreiszeitung wird es Live-Videos und viele Berichte vom Hurricane Festival geben. Außerdem erfahrt ihr, wo die Fotos gelandet sind, die kurz zuvor von euch geschossen wurden. Und außerdem könnt ihr dort über aktuelle Ereignisse diskutieren - gerne auch über das Wetter, das ja immer ein großes Thema beim Hurricane ist.

Tretet dafür auch gerne in unsere Facebookgruppe "Hurricane Festival 2017 - Infos, Planung und ganz viel Vorfreude ♥" ein.

Twitter

Ein Hurricane ohne Gezwitscher gibt's bei uns nicht. Über Twitter bekommt ihr die wichtigsten News. Was geht auf dem Infield, was ist im Luxus-Camp so los, welche bunten Vögel gewinnen im Kostümwettbewerb, welche Band rockt gerade auf welcher Stage und was macht das Wetter? Hier erfahrt ihr's.



