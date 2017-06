Scheeßel - Am ersten Tag des "Hurricane"-Festivals im niedersächsischen Scheeßel haben Bands ihren Unmut gegenüber Terror und dem US-Präsidenten Donald Trump zum Ausdruck gebracht. "Fuck you Donald Trump", rief Billie Joe Armstrong, Sänger der US-amerikanischen Punk-Band Green Day, Zehntausenden Fans nach der Zugabe "American Idiot" zu.

Green Day spielte als Top-Act am Freitagabend auf dem dreitägigen Musikfestival. Auch Dan Raynolds, Frontmann der Band Imagine Dragons, richtete eine politische Botschaft an seine Fans. "Terror wird nie gewinnen, Musik wird immer erfolgreich sein (Terror will never win, music will always succeed)", rief der Sänger unter großem Beifall des Publikums. Wir würden heute in einer Welt voller Ungewissheiten leben, aber ohne Angst zusammenkommen, sagte Raynolds. Auf dem "Hurricane" sind rund 78 000 Musikfans versammelt. Gleichzeitig findet in Neuhausen ob Eck (Baden-Württemberg) das Zwillingsfestival "Southside" statt.

Das ganze Line-Up des Hurricane Festivals im Überblick

Green Day | Linkin Park | Casper |

Blink-182 | Die Antwoord | Imagine Dragons |

Axwell Λ Ingrosso l Fritz Kalkbrenner | Alt-J | Flogging Molly |

Mando Diao | A Day To Remember | Rancid | Editors | SDP |

Jennifer Rostock | Royal Blood | Frank Turner & The Sleeping Souls |

Clueso | Wolfmother | Jimmy Eat World | Gogol Bordello | Bilderbuch |

Milky Chance | Kontra K | Boy | 257ers | Danko Jones |

Maximo Park | Xavier Rudd | Die Orsons | Joris |

Haftbefehl | Callejon | SSIO | Archive | Gloria |

Frittenbude | OK Kid | Seasick Steve | Heisskalt |

Me First And The Gimme Gimmes | Die Kassierer |

Antilopen Gang | Neonschwarz | SXTN | Disco Ensemble |

The King Blues | Nothing But Thieves | The Smith Street Band |

Skinny Lister | Highly Suspect | Erik Cohen | Alex Mofa Gang |

K.Flay | Pictures l Halsey | Lorde | Passenger |

Future Islands | Nathaniel Rateliff & The Night Sweats | Of Mice & Men |

You Me At Six | Baroness | Irie Révoltés | Kodaline | Kensington | LP |

Montreal | Red Fang | Moose Blood | Ho99o9 | Counterfeit | Tall

Heights l Kakkmaddafakka l Twin Atlantic l Dave Hause & The Mermaid

Fatoni l JP Cooper l Louis Berry l The Dirty Nil l Stu Larsen l

Leif Vollebekk l Aber Hallo l Amber Run l Smile and Burn l

Ace.Tee & Kwam.e l Mikroschrei

White-Stage Line-Up 2017

Boys Noize | Digitalism Live | Gestört aber GeiL |

Rampue | Drunken Masters l Modestep DJ Set | Alle Farben | RL Grime

Die Boys

Hurricane Warm-up-Party 2017

Moop Mama | Montreal | Antje Schomaker | Jomo l Motorbooty! l Buzz Beat Boutique mit DJ Frank Eichstädt

Party-Programm 2017

Motorbooty! l Buzz Beat Boutique mit DJ Frank Eichstädt