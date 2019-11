EM 2020: Hammer-Gruppe für DFB? Viele Auslosungs-Ergebnisse möglich

Die erste Auslosung für die EM 2020 ist beendet. In Nyon wurden die Playoff-Partien gezogen. Für Deutschland ergeben sich immer noch viele Optionen.

Die erste kleine Auslosung für die EM 2020 hat stattgefunden.

In Nyon wurden die Begegnungen für die Playoff-Spiele gezogen.

Für Deutschland ergeben sich nach wie vor sehr viele Optionen für die finale Auslosung.

Nyon - Am Freitag (22. November) hat in Nyon die Auslosung für die Playoff-Spiele für die EM 2020 stattgefunden. Viel schlauer ist Deutschland nun aber nicht. Nach wie vor ergeben sich für das Team um Bundestrainer Joachim Löw (59) sehr viele Optionen aus dem Lostopf 4.

EM 2020: Deutschland kann zusätzlich auf Island treffen

Ungarn, das bei einer erfolgreichen Qualifikation definitiv in die Gruppe von Deutschland käme, muss sich im Halbfinale zunächst gegen Bulgarien durchsetzen. In einem möglichen Finale wartet der Sieger aus der Paarung Island gegen Rumänien.

Setzen sich Island, Bulgarien oder Ungarn durch, werden diese automatisch zum deutschen Vorrundengegner in Gruppe F, wie eine weitere Auslosung in Nyon ergab. Da neben Ungarn (mit Budapest) auch Rumänien (mit Bukarest) Gastgeber des Turniers im kommenden Sommer ist, kann sich auch bei der EM-Auslosung (bei uns im Live-Ticker) am 30. November in Bukarest noch nicht final entscheiden, in welcher Gruppe der Sieger des A-Pools landet.

EM 2020: Rumänien für Deutschland bei der Auslosung das Zünglein an der Waage

Setzt sich Rumänien durch, wäre der Sieger des A-Pools garantiert in Gruppe C mit der Ukraine und der Niederlande. In diesem Fall würde der Sieger des D-Pools bestehend aus Georgien, Nordmazedonien, Kosovo und Weißrussland in die deutsche Gruppe rücken.

The #EURO2020 play-off draw is done.



❓ Which four teams will make the finals? — UEFA (@UEFA) 22. November 2019

Etwas mehr Klarheit hat dagegen England, das mit London ebenfalls Ausrichter ist. Das Team von Trainer Gareth Southgate hat ebenfalls drei Heimspiele und bekommt es in der Gruppe D mit dem Sieger des C-Pools zu tun, in dem Schottland, Norwegen, Serbien und Israel um einen Platz kämpfen.

EM 2020: Die möglichen Deutschland-Gegner aus Topf 4

Unabhängig davon, wie die Playoff-Spiele ausgehen, stehen die möglichen Gegner für Deutschland in Topf 4 schon einmal fest:

Bulgarien

Ungarn

Georgien

Weißrussland

Kosovo

Nordmazedonien

EM 2020: Playoff-Partien in der Übersicht

Pool A: Island - Rumänien / Bulgarien - Ungarn

Pool B: Bonien-Herzegewonia - Nordirland - Slowakei - Irland

Pool C: Schottland - Israel / Norwegen - Serbien

Pool D: Georgien - Weißrussland / Nordmazedonien - Kosovo Die Länder spielen nur jeweils ein Halbfinale, das am 26. März stattfindet. Die jeweiligen Sieger spielen dann am 31. März gegeneinander und ermitteln einen weiteren Teilnehmer an der EM 2020.

EM 2020: Die Töpfe für die Auslosung in der Übersicht

Topf 1 Italien, Belgien, England, Deutschland, Spanien, Ukraine Topf 2 Frankreich, Schweiz, Kroatien, Polen, Niederlande, Russland Topf 3 Portugal, Türkei, Dänemark, Österreich, Schweden, Tschechien Topf 4 Wales, Finnland, Sieger der Playoffs A, B, C und D

Es wäre möglich, dass Deutschland aus den Töpfen 2 und 3 Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal zugelost werden. Schon dann wäre klar: Die Gruppe F wäre die Hammer-Gruppe der EM.

