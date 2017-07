Mindestens eine Partie Flunkyball ist Pflicht

Werfen, rennen, trinken

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / Carolin Drees / Jan Wiewelhove Gut gelaunte und hoch motivierte Spieler und bestes Sommerwetter - die perfekte Mischung für den ersten Wettkampftag bei der Flunkyball-Meisterschaft auf dem Deichbrand Festival bei Cuxhaven. © Mediengruppe Kreiszeitung / Carolin Drees / Jan Wiewelhove

Cuxhaven – Von Carolin Drees. Es ist Freitagmittag, 12.30 Uhr: Auf einer Wiese in Nordholz sind mit Kreidespray zwei Rechtecke markiert worden. Auf jeder kurzen Linie stehen sechs Bierdosen, in der Mitte des Feldes eine Flasche. Der Rasen ist ein bisschen hoch, doch das stört die Teilnehmer der ersten Flunkyball-Meisterschaft beim Deichbrand-Festival nicht. Sie wollen nur eins: So schnell es geht ihr Bier leeren und damit den Sieg und vielleicht sogar ein paar neue Freundschaften mit nach Hause nehmen.