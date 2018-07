Taschenregelung beim Deichbrand: Das darf mit aufs Gelände

Egal, wie schick Eure Tasche ist: Alles, was größer als DIN-A-5-Format ist, darf nicht mit aufs Infield.

Ich packe meine Festivaltasche und nehme mit...keine Tasche. Auch beim Deichbrand gilt die Regel: Auf dem Festivalgelände sind Rucksäcke, Turnbeutel und Taschen nicht erlaubt.

Um Geld, Essen und Glücksbringer unterzubringen, könnt ihr entweder eine Gürteltasche nehmen oder euch einen Brustbeutel umhängen. Dabei darf die Bauch- oder Gürteltasche nicht größer sein als 25x10x15 Zentimeter, der Brustbeutel 21x15x2cm (DIN-A-5-Format).

Was nicht mit aufs Gelände darf, sind volle Getränkeflaschen jeglicher Art (auch Tetrapaks) und leere Getränkebehälter, die nicht faltbar sind. Dosen und Plastikflaschen müssen also im Zelt oder Womo bleiben, Glasflaschen am besten ganz zuhause. Auch ein No-Go: Selfie-Sticks und professionelle Ton-, Foto-, und Video-Ausrüstung.

Auch eure Campingmöbel sollten da bleiben, wo sie sowieso hingehören, nämlich auf dem Zeltplatz. Und müssen wir noch sagen, dass Waffen, Feuerwerkskörper und Tiere auch nicht mitdürfen...?

Verdursten müsst ihr aber nicht: Auf dem Infield gibt es kostenloses Trinkwasser, mit dem ihr leere Tetrapaks, faltbare Trinkflaschen oder offene Becher füllen könnt.

Wenn ihr Sachen habt, die euch lieb und teuer sind, aber in die 'Verboten'-Kategorie fallen, könnt ihr den kostenpflichtigen (!) Service der Safeboxen nutzen, die in der Nähe des Infields beim Palastzelt stehen. In den ehemaligen Containern sind abschließbare Fächer inklusive Ladestation eingebaut.

Praktisch, um Handy, Kamera oder Powerbank mit Strom zu versorgen und gleichzeitig sicher verstaut zu wissen. Die Boxen sind ab Donnerstag, 12 Uhr, rund um die Uhr zugänglich und der Inhalt ist bis zu 500 Euro versichert. Die Empfehlung: Am besten jetzt schon reservieren – hier ist der Link.

