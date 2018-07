Der Freitag beim Deichbrand Festival: Glückssteine und Bier-Yoga

Knapp 60.000 Besucher

Cuxhaven – Von Katia Backhaus. Auch wenn die ersten bereits am Mittwochabend angereist, ist das Deichbrand Festival in Cuxhaven erst am Freitagmittag so richtig zum Leben erwacht. Um 14 Uhr haben The Subways die blaue Water Stage eröffnet und das Infield mit Menschen gefüllt. Aber auch rund um die Bühnen ist einiges los.