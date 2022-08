Mann positiv auf Corona, Affenpocken und HIV getestet

Von: Johannes Nuß

Im sizilianischen Catania haben Ärzte einen Mann mit einer Co-Infektion mit Corona, Affenpocken und HIV entdeckt – die erste weltweit.

Nach einem Urlaub in Spanien hat ein junger Italiener Erkältungssymptome und Hautausschlag. Tests im Krankenhaus sprechen gleich auf drei verschiedene Viren an.

Rom – Die Geschichte klingt unglaublich, ist aber wahr. Ein 36-jähriger Italiener ist gleichzeitig auf drei verschiedene Viren positiv getestet worden. Dabei handelt es sich bei allen drei Erkrankungen um gefährliche Viren, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet. Demnach sei der junge Mann nach einem mehrtägigen Urlaub in Spanien positiv auf Corona, Affenpocken und auch HIV getestet worden. Dem Bericht zufolge ist das ganze bereits Anfang Juli auf Sizilien vorgefallen.

Mann positiv auf Corona, Affenpocken und HIV getestet: Ungeschützter Geschlechtsverkehr mit Männern

Zunächst war bei dem Mann ein Test auf das Coronavirus angeschlagen. Ob es sich dabei um die Omikron-Subvariante BA.5, gegen die gerade ein Omikron-Impfstoff von Biontech in der europaweiten Zulassung befindet, ist in dem Bericht nicht überliefert. Anschließend sei auf dem linken Arm ein Hautausschlag entdeckt worden. Zuvor hatte der 36-Jährige bereits an typischen Symptomen wie Fieber, Müdigkeit oder geschwollene Lymphknoten – nach Tagen traten schließlich überall am Körper kleine, schmerzhafte Bläschen auf.

Anfang Juli sei der Mann schließlich in der Notaufnahme der Uniklinik von Catania vorstellig geworden. Laut den Forschern der Universität in Sizilien, die einen Bericht im Fachmagazin Journal of Infection veröffentlicht haben, handelt es sich bei der nun entdeckten Mehrfachinfektion um die erste Co-Infektion von Corona, Affenpocken und HIV. Der Mann war zweifach gegen eine Infektion mit Sars-CoV-2 immunisiert und auch ein HIV-Test aus dem vergangenen September 2021 sei negativ gewesen. Außerdem habe er eine Coronainfektion zu Jahresbeginn durchgemacht. Zudem gab er an, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit anderen Männern gehabt zu haben.

Mann positiv auf Corona, Affenpocken und HIV getestet: Erste bestätigte Co-Infektion weltweit

Aufgrund dieser Aussagen und der Symptome testeten die Ärzte in der Uniklinik den Mann schließlich auf Corona, Affenpocken und meherere übertragbare sexuelle Erkrankungen. Positiv seien schließlich die Tests von Corona, Affenpocken und HIV ausgefallen. Bereits im Vorfeld war den Ärzten schon aufgefallen, dass die CD4-Zellen, die sogenannten Helferzellen des Immunsystems, in so einem niedrigen Bereich lagen, dass es sich auch um eine HIV-Infektion handeln könnte. Der Test bestätigte schließlich die Vermutung.

Die Wissenschaftler warnen nun eindringlich vor einer Co-Infektion mit Sars-CoV-2, HIV und Affenpocken. In ihrem Bericht im Journal of Infection weisen die Forscher außerdem darauf hin, dass sich die Gesundheitssysteme weltweit auf das Auftreten solcher Infektionen vorbereiten müssten. Die bisherigen Tests seien in ihrer jetzigen Form nicht ausreichend.