Zwillingspapa Florian David Fitz: „Urlaub gibt es einfach nicht“

Von: Susanne Kröber

Als Vater von Zwillingen hat Florian David Fitz alle Hände voll zu tun. Im Interview gestand der Schauspieler jetzt, dass er nicht auf alle Veränderungen vorbereitet war.

München – Florian David Fitz zählt zu den beliebtesten Schauspielern Deutschlands, auch als Drehbuchautor und Regisseur hat sich Fitz längst etabliert. Sein Privatleben hält der Schauspieler allerdings so gut es geht unter Verschluss. So kursierten zwar bereits seit Anfang 2021 Gerüchte, Fitz sei Vater geworden, offiziell bestätigte der ehemalige „Doctor‘s Diary“-Star die Nachricht allerdings erst im April 2022 bei der Premiere seines Filmes „Eingeschlossene Gesellschaft“.

Florian David Fitz über seine neue Rolle als Vater von Zwillingen: „Nicht mehr viel Zeit für das Drumherum“

„Ja, ja, ich bin Vater“, verkündete Florian David Fitz im April bei der Filmpremiere gegenüber RTL. Im Interview mit Bild am Sonntag ließ sich der Schauspieler jetzt weitere Details über seine neue Rolle als Vater von Zwillingen entlocken. „Kinder verändern die Achse, um die sich das Leben dreht. Und genau das soll ja auch passieren“, betont Fitz. Wie sehr das Leben mit Kindern den Alltag auf den Kopf stellt, war dem Kinostar aber offenbar vorher nicht klar.

Seltener Einblick ins Familienleben: Florian David Fitz spricht über seine neue Rolle als Vater von Zwillingen. © IMAGO/Sven Simon

„Mit Kindern bleibt nicht mehr viel Zeit für das Drumherum, Zeit, um innezuhalten oder Urlaub zu machen“, so Florian David Fitz im Bams-Interview. „Das habe ich vorher nicht realisiert, aber Urlaub gibt es einfach nicht. Mal ein Buch zu lesen, sich mal zu entspannen oder einfach mal rauszugehen, das geht nicht mehr einfach so, das muss man mit Kindern anders organisieren.“ Eine Doppelbelastung für den Schauspieler, da Fitz auch beruflich einen mehr als vollen Terminkalender hat.

Zwillingsvater Florian David Fitz: „Habe mich aus freien Stücken dafür entschieden“

Sein neues Leben als Vater von zwei Kindern möchte Florian David Fitz allerdings trotz aller Einschränkungen nicht mehr missen, wie er im Interview mit Bams klarstellt. „Ich habe mich aus freien Stücken dafür entschieden. Ich hatte ja auch ein relativ langes Leben davor ohne Kinder“, so der 47-jährige Schauspieler. „Und ich bin immer noch sehr froh und neugierig auf alles, was mir jetzt Neues begegnet.“

Zum Glück für die Fans von Florian David Fitz scheint der Schauspieler Job und Familie bisher gut vereinbaren zu können. Am 20. Oktober 2022 läuft mit „Der Nachname“ bereits Fitz‘ zweiter Kinofilm des Jahres an. Die Komödie von Regisseur Sönke Wortmann ist die Fortsetzung des Kinohits „Der Vorname“ aus dem Jahr 2018. Und auf seine Rolle in „Der Nachname“ war Florian David Fitz als frisch gebackener Vater bestens vorbereitet, denn auch in der Komödie ist er Vater eines Kleinkindes. Kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember 2022, feiert dann mit „Oskars Kleid“ ein weiterer Film mit Florian David Fitz in der Hauptrolle Premiere.