Zweijähriger am Steuer - Tausende Euro Sachschaden

Riedlingen - Der Zündschlüssel war für einen zweieinhalbjährigen Jungen einfach zu verlockend: Ein einziger Handgriff wurde zu einer teuren Angelegenheit.

Während Mama den Wagen betankte, kletterte der Kleine am Mittwoch in Riedlingen auf den Fahrersitz und ließ den Motor an, wie die Polizei in Baden-Württemberg mitteilte. Da ein Gang eingelegt war, machte das Auto einen Satz und prallte gegen die Glasfront des Tankstellenshops. Der Schaden am Gebäude gehe in die Tausende, der am Auto betrage mehrere Hundert Euro.

