Schlimmer Vorfall in Bayern: Zwei Störche mit Schrotmunition angeschossen

Die Polizei Bayern ermittelt unter anderem wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Zwei Störche wurden mit Schrotmunition angeschossen.

Pfarrkirchen - In Niederbayern sind zwei Störche mutmaßlich mit Schrotmunition angeschossen worden. Der erste Vogel wurde am Sonntag, 16. April, von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) verletzt gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zwei Störche in Bayern mutmaßlich mit Schrotmunition angeschossen

Am Montag wurde dann ein weiterer Storch in der Nähe der angrenzenden Kläranlage verletzt entdeckt. Die Verletzungen der beiden Tiere könnten auf den Abschuss von Schrotmunition zurückzuführen sein, so ein Polizeisprecher.

Das in der Nähe gelegene Nest der Störche wurde mit Hilfe einer Drohnenkamera kontrolliert. Man habe aber zunächst keine weiteren verletzten Vögel gefunden. Die beiden verletzten Störche seien derzeit in tierärztlicher Behandlung.

Schüsse auf Störche in Bayern? Polizei ermittelt

Nun ermittelt die Polizei wegen möglicher Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetzt, das Tierschutzgesetz und das Waffengesetz. (kam/dpa)

