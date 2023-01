Zwei Männer nach Angriff mit Maschinenpistole in Hamburg verletzt

Von: Elias Bartl

Der Audi wurde durch die Schüsse völlig durchlöchert. © HamburgNews

Bei einem Angriff auf einen SUV wurden in der Nacht zwei Männer verletzt. Auf einer Kreuzung in Tonndorf wurde das Auto mit einer automatischen Waffe beschossen.

Hamburg – Der teure Audi ist von Schüssen vollkommen durchlöchert, die Fahrer zum Teil schwer verletzt und die Täter auf der Flucht. In Hamburg-Tonndorf wurde in der Nacht auf einen Audi SUV geschossen. Mit einer Automatikwaffe prasste ein regelrechter Kugelhagel auf das Auto ein. Mindestens 10 Schüsse sollen dabei laut Aussage eines Reporters vor Ort den Fahrer getroffen haben. Das berichtet 24hamburg.de.

Schießerei in Hamburg-Tonndorf: Mordkommission ermittelt

Zwei Männer kamen verletzt in eine Klinik. Wer schoss und wie viele Menschen in den Vorfall involviert waren, blieb nach Angaben der Feuerwehr und Polizei zunächst unklar. Die Täter seien weiterhin auf der Flucht, erklärte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Morgen. Noch in der Nacht rückten die Spezialisten der Mordkommission aus und übernahmen die Ermittlungen.