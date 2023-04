Freier Eintritt für alle: So funktioniert die Ticket-Revolution bei Fortuna Düsseldorf

Von: Benjamin Stroka

Mit freiem Eintritt für mehrere und langfristig sogar alle Heimspiele will Fortuna Düsseldorf den Fußball in Deutschland revolutionieren. Das ist konkret geplant.

Düsseldorf – Für so viel Aufsehen sorgen deutsche Zweitligisten normalerweise nur ganz selten. Fortuna Düsseldorf hat es jetzt aber geschafft. Der Verein aus der NRW-Landeshauptstadt will künftig alle Zuschauer kostenlos zu Ligaspielen ins Stadion lassen. Eintrittspreise für Tickets sollen bei der Fortuna dann also der Vergangenheit angehören.

„Fortuna für alle“ heißt das Projekt, über das mittlerweile sogar internationale Medien, wie beispielsweise die Washington Post, berichten. So ungewöhnlich ist der Weg, den die Fortuna in den nächsten Jahren einschlagen will und den der Vorstand des Klubs am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellt hat. Aber wie soll das Konzept überhaupt funktionieren und finanziell tragbar sein?

Freier Eintritt bei Fortuna Düsseldorf – erste Spiele schon in der Saison 2023/24

Während vielerorts Eintrittskarten für Fußballspiele immer teurer werden, schlägt Fortuna Düsseldorf nun einen radikal anderen Weg ein. „Wir öffnen den Fußball für alle. In Zukunft gibt es freien Eintritt für Ligaspiele der Fortuna“, erklärt Alexander Jobst, Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf, am Mittwoch. „Wir wollen deutlich machen, wofür Fortuna Düsseldorf steht. Deshalb machen wir mit ‚Fortuna für alle‘ Dinge anders und gehen neue Wege.“ Es sei ein „neuer und innovativer Weg, der die Menschen und unsere Fans in den Vordergrund stellt“, betonte auch der Aufsichtsratsvorsitzende Björn Borgerding.

Konkret heißt das: Schon in der kommenden Saison 2023/24 sollen mindestens drei der 17 Ligaheimspiele für alle Zuschauer völlig kostenlos zu besuchen sein. Das gilt auch für Gästefans. Die Saison 2023/24 läuft dabei als Pilotprojekt. In den darauffolgenden Jahren soll die Anzahl der kostenlos besuchbaren Heimspiele sukzessive steigen. Das große Ziel der Fortuna: In Zukunft Karten für alle 17 Heimspiele einer Saison kostenlos anbieten zu können.

Wie will Fortuna Düsseldorf die fehlenden Ticketeinnahmen kompensieren?

Sportlich sind die Ziele weiterhin hochgesteckt. Die Fortuna will möglichst bald zurück in die Bundesliga. Trotzdem will der Verein langfristig auf die kompletten Eintrittserlöse für die jeweiligen Spiele verzichten. Finanziell möglich werden soll das durch mehrere strategische Partner, die gleich für fünf Jahre gebunden wurden. Konkret sind das im ersten Aufschlag die Sponsoren Hewlett Packard Enterprise (HPE), Targobank, Provinzial und Common Goal. Über die nächsten fünf Jahre bringen diese Partnerschaften der Fortuna in Summe rund 45 Millionen Euro ein.

Der Verein betonte am Mittwoch, dass es dabei keine Rechteveräußerungen gebe, sondern Fortuna Düsseldorf wie bisher als eingetragener Verein den Fans und Mitgliedern gehört. „Es geht um Sponsoringengagements für ein gesellschaftliches Sportkonzept Fortuna“, sagt Jobst.

Fest steht bereits: Die Einnahmen der neuen Sponsoren sollen nach einem bestimmten Schlüssel verteilt werden. Ein Teil soll in den Profikader fließen. 20 Prozent sind für den Nachwuchs und Frauen- sowie Mädchenfußball im Verein vorgesehen. Weitere 20 Prozent sollen für die digitale Infrastruktur und die Merkur Spiel-Arena, das Stadion, in dem die Fortuna ihre Heimspiele austrägt, eingesetzt werden. Zehn Prozent sollen in den Breitensport sowie Nachhaltigkeitsprojekte in Düsseldorf fließen.

Werden künftig wirklich alle 17 Ligaheimspiele von Fortuna Düsseldorf kostenlos sein?

Das ist zumindest der Plan der Vereinsführung. Klar ist aber auch: Nur mit den bisherigen Engagements wird es nicht umzusetzen sein, dass wirklich alle 17 Ligaheimspiele kostenlos besucht werden können. Daher hofft die Vereinsführung auf weitere Sponsoren, die sich dem bisherigen Pool anschließen werden. „Das muss als dynamischer Verlauf in den nächsten Jahren betrachtet werden“, sagte Jobst dazu.

„Mit weiteren Partnern können wir das Ticketing Stück für Stück immer weiter ersetzen. Das große Ziel sind 17 Freispiele“, so Jobst weiter. Wie lange das dauern werde und wie viele Partner dafür nötig seien, wisse man aktuell aber noch nicht. Wie hoch die Summe ist, um 17 Freispiele zu ermöglichen, wollte die Vereinsführung am Mittwoch nicht sagen. Man sei aber „zuversichtlich, das Ziel erreichen zu können“.

Fortuna Düsseldorf – der aktuelle Zuschauerschnitt Die Fortuna spielt aktuell in der 2. Bundesliga und hat in der laufenden Saison 2022/23 nach 14 Heimspielen einen Zuschauerschnitt von 29.378 (Quelle: kicker.de). Damit belegt die Fortuna aktuell den vierten Platz in der Zuschauertabelle der 2. Liga. In dieser Saison war bislang aber nur das Heimspiel gegen den Hamburger SV am 31. März ausverkauft. Damals kamen 52.200 Fans in die Merkur Spiel-Arena.

Freier Eintritt bei Fortuna – die Stadt Düsseldorf ist mit im Boot

Fortuna Düsseldorf betont, dass sie diesen neuen Weg für die Zukunft auch gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf geht. So war beispielsweise auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller am Mittwoch persönlich bei der Pressekonferenz zum neuen Projekt dabei. „Wir haben als Landeshauptstadt ein natürliches Interesse an einer starken Fortuna. Deshalb unterstütze ich als Oberbürgermeister den neuen Weg der Fortuna, der den Fußball für alle öffnen und wieder stärker in der Stadt und den Herzen ihrer Bürgerinnen und Bürger verankern soll“, sagte Keller dort.

Die Stadt will demnach künftig enger mit dem Verein zusammenarbeiten. Ob das möglicherweise eine Senkung der Miete für die Merkur Spiel-Arena bedeutet, ließ Keller am Mittwoch noch offen. Details zur neuen Kooperation wolle man „nun gemeinsam erarbeiten“. (bs)