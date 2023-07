Zum Wochenende drohen in NRW neue Gewitter und stürmische Böen

Teilen

Das Gewitter-Risiko in NRW steigt zum Wochenende wieder an (Symbolbild). © Alexander Wolf/dpa

Das Wetter in NRW bleibt auch zum kommenden Wochenende wechselhaft. Gebietsweise drohen neue Gewitter mit stürmischen Böen.

Mehr zum Thema Kein Sommer-Comeback am Wochenende: Schauer und Gewitter in NRW

Köln – In NRW fühlt es sich aktuell nicht wirklich nach Hochsommer an. Die Temperaturen erreichen kaum die 25-Grad-Marke. Zudem gab es in den vergangenen Tagen gebietsweise immer wieder Gewitter. Nun steht das vorletzte Juli-Wochenende an – mit einigen Event-Highlights, wie der Rheinkirmes in Düsseldorf oder dem Sommerfest an der Grugahalle in Essen. Doch auch fürs Wochenende sieht die Prognose wechselhaft aus. Erneut drohen in einigen Regionen Gewitter.

24RHEIN verrät, wie das Wetter in NRW zum Wochenende werden soll.