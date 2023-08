Supermond über NRW: Alle Informationen zum Himmelsspektakel

Von: Maximilian Gang

Ein Supermond kann mitunter für besondere Anblicke sorgen, wie hier Anfang August 2023. © Wolfgang Maria Weber/Imago

In Kürze steht ein besonderes Himmelsphänomen an, wenn der Supermond des Jahres 2023 über NRW und Deutschland leuchtet. Das könnte für besondere Bilder sorgen.

Mehr zum Thema Supermond über NRW: Was Sie über das einzigartige Himmelsspektakel wissen müssen

Köln – Der größte Supermond des Jahres 2023 steht an, das heißt: Ende August wird der Mond so nah an der Erde sein, wie sonst nie im gesamten Jahr 2023. Das kann den einen oder anderen den Schlaf kosten, aber auch für spektakuläre Bilder in NRW und Deutschland sorgen, wie bereits der Supermond vom 1. August zeigte. Besonders: Gleichzeitig wird der Mond in dieser Nacht auch ein „Blue Moon“ (Blauer Mond) sein, ein sehr seltenes Himmelsphänomen.

24RHEIN zeigt, wann der Supermond über NRW leuchtet und was es mit dem „Blue Moon“ auf sich hat.