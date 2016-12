Zug rammt Müllwagen: Ein Toter

Unfall in Niedersachsen

Landesbergen - Schwerer Unfall an einem Bahnübergang: Ein Regionalzug prallt mit einem Müllwagen zusammen. Für den Fahrer des Lasters kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Zusammenstoß von einem Müllwagen mit einem Regionalzug ist am Freitag in Niedersachsen ein Mensch ums Leben gekommen. Die Kollision in der Nähe von Nienburg habe sich auf einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer des Müllwagens starb. In dem Regionalzug saßen laut Polizei etwa 50 Fahrgäste, vier wurden nach ersten Angaben leicht verletzt. Auch der Zugführer erlitt leichte Verletzungen.

Die Unfallursache ist unklar

Immer wieder kommt es an unbeschrankten Bahnübergängen zu Unfällen. Im September hatte ein Zug im niedersächsischen Oerel ein Auto gerammt. Die 28 Jahre alte Fahrerin und ihre beiden vier- und einjährigen Kinder starben bei dem Unfall. Im August hatte ein Güterzug bei Osnabrück trotz Vollbremsung einen Gelenkbus erfasst, dessen Heck auf dem Bahnübergang stand. Für die Menschen im Bus ging das Unglück vergleichsweise glimpflich aus. Zwei Fahrgäste wurden schwer verletzt.

