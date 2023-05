Zug fährt in Gruppe von Arbeitern: Zwei Menschen sterben bei Unfall in Hürth bei Köln

Teilen

In Hürth bei Köln sind zwei Menschen bei einem Zugunglück gestorben. Rettungskräfte sind vor Ort. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

In Hürth bei Köln sind bei einem Zugunglück zwei Menschen ums Leben gekommen.

Hürth/Köln – Bei einem Zugunfall in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) bei Köln sind am Donnerstag nach Angaben der Bundespolizei zwei Menschen ums Leben gekommen. Gegen 11 Uhr war nach bisherigen Erkenntnissen ein ICE, der von Köln auf dem Weg nach Koblenz war, in eine Gruppe von Arbeitern gefahren, so ein Sprecher der Polizei Rhein-Erft-Kreis gegenüber 24RHEIN von Ippen.Media. Demnach sind zwei Arbeiter der Deutschen Bahn von dem Zug erfasst und getötet worden.

„Weitere Menschen wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt“, so der Sprecher weiter. Die Passagiere im Zug sowie Zeugen und die weiteren Arbeiter stehen nach Angaben der Polizei unter Schock. Sie werden betreut.

Aktuell sind Rettungskräfte vor Ort. Die Polizei weist darauf hin, dass aufgrund des Einsatzes an den Bahngleisen aktuell der Marktweg und die Straße „Zum Konraderhof“ in Hürth gesperrt sind.

Weitere Infos in Kürze. (pen/dpa)