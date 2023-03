Zeitumstellung 2023: Wann wird in diesem März an der Uhr gedreht?

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Die Zeitumstellung steht schon bald wieder an. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Die Zeitumstellung von Winter- auf Sommerzeit ist Ende März. Doch wann genau wird an der Uhr gedreht?

Frankfurt – Die Zeitumstellung im Frühjahr 2023 findet Ende März statt: Dann wird wieder von Winter- auf Sommerzeit umgestellt. Die Uhren werden im März 2023 eine Stunde nach vorne gedreht. Dazu gibt es mehrere Merksprüche:

Zeitumstellung 2023: Mit diesen Sprüchen merken Sie sich, in welche Richtung die Zeit umgestellt wird

Im Frühling stellt man die Gartenmöbel vor die Tür, im Herbst holt man sie zurück .

die Tür, im Herbst holt man sie . Im Frühjahr geht das Thermometer in Richtung Plus , im Herbst in Richtung Minus .

, im Herbst in Richtung . Spring for - fall back: Im Frühjahr (englisch: spring) nach vorne springen, im Herbst (englisch: fall) zurückfallen.

Zeitumstellung 2023: Findet die Zeitumstellung an diesem Wochenende statt?

Den Frühstückskaffee bei Oma verschlafen? Zum Treffen mit Freunden am Nachmittag viel zu spät gekommen? Oder sogar bis Montagmorgen in der falschen Zeit gelebt? Fast jeder und jede kann eine persönliche, mehr oder minder peinliche Geschichte vom Ende der Sommer- oder Winterzeit erzählen. Vorplanen ist also besser: Findet die Zeitumstellung schon an diesem Wochenende statt?

Wenn die Uhren im Haus am Sonntag plötzlich alle unterschiedliche Zeiten anzeigen, ist die Verwirrung erstmal groß. Zeitumstellung - da war doch was. Und trotz eines EU-Beschlusses zur Abschaffung der Winterzeit wird an der Zeitumstellung noch festgehalten.

Zeitumstellung 2023 am 25. März um 2 Uhr nachts

Der Termin für die Zeitumstellung im Frühjahr 2023 ist am Wochenende vom 25. und 26. März. Am Sonntag, dem 26. März werden die Uhren umgestellt: Nachts um 2 Uhr springen die digitalen Uhren direkt auf 3 Uhr. Bei analogen Uhren wird der Zeiger um eine Stunde nach vorne geschoben.

Bei der Zeitumstellung im Frühling verlieren die Menschen also eine Stunde Schlaf. Danach gerät sensiblen Menschen der Biorhythmus aus dem Gleichgewicht. Für alle aber gilt ab dem 26. März: Morgens ist es länger dunkel und abends länger hell. Die nächste Zeitumstellung folgt dann im Herbst: Am 29. Oktober werden die Uhren wieder zurückgestellt. (kat)