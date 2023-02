Komet ZTF nähert sich Anfang 2023 der Erde – das passiert nur alle 50.000 Jahre

Der Komet C/2022 E3 (ZTF) nähert sich im Jahr 2023 der Erde.

Der Komet C/2022 E3 (ZTF) nähert sich im Jahr 2023 der Erde. Er wird für nur wenige Wochen am Himmel sichtbar sein. Doch wann genau wird das sein?

Berlin – Ein seltener Besucher nähert sich der Erde Anfang des Jahres 2023: Nur alle 50.000 Jahre kommt der Komet C/2022 E3 der Erde so nah wie im Januar 2023. Entdeckt wurde er jedoch erst am 2. März des vergangenen Jahres von der Zwicky Transient Facility, weswegen er in Kurzform nur ZTF genannt wird. Die Zwicky Transient Facility ist eine astronomische Weitfeld-Himmelsdurchmusterung, deren Kamera alle zwei Tage den gesamten Nordhimmel absucht.

Dabei wurden bereits Tausende Supernovae und zudem Hunderte Asteroiden und Kometen entdeckt. Bei seiner Entdeckung war der Komet ZTF rund 643 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das entspricht 4,4 Astronomischen Einheiten – der mittleren Entfernung der Erde zur Sonne, die mit AE abgekürzt wird und circa 150 Millionen Kilometer umfasst.

Hell oder dunkel: Wie sichtbar wird Komet ZTF (Komet C/2022 E3) sein?

Während dieses Zeitpunkts war der Komet 17,3 mag hell, was für Magnituden gar nicht hell ist. Je geringer die Zahl, desto heller ist das Objekt. Der Wert beschreibt die scheinbare Helligkeit eines Sterns oder anderen Himmelskörpers. Bei der Sonne beträgt der Wert −26,832 mag, unser Mond ist −12,73 mag hell, der Mars schafft es noch auf −2,91 mag. Die Helligkeit des ZTF Kometen befand sich zum Entdeckungszeitpunkt eher in einer Liga mit dem Zwergplaneten Eris, dessen Magnitude bei 18,8 mag liegt. Er umrundet die Sonne jenseits der Neptunbahnen und benötigt knapp 560 Jahre für eine Sonnenumrundung.

Am 12. Januar 2023 soll ZTF seinen sonnennächsten Punkt, das Perihel, erreichen. Die Erde hat dieses erst am 4. Januar 2023 bei ihrer Wanderung um die Sonne erreicht. Der Komet wird sich unserem Mutterstern dann auf 1,1 AE annähern. Seinen kürzesten Abstand zur Erde soll ZTF am 1. Februar 2023 erreichen. Zwischen dem Kometen und der Erde liegen dann 0,28 AE oder eben knapp 42 Millionen Kilometer. Damit kommt der Komet C/2022 E3 der Erde näher, als es der Mars mit seinem geringsten Erd-Mars-Abstand von 55 Millionen Kilometer jemals kommen wird.

Komet C 2022 E3 (ZTF): Wo genau der Himmelskörper zu sehen ist

Ende Januar und Anfang Februar 2023 soll er eine Helligkeit von 5,5 mag erreichen und wird damit genau so hell wie der Planet Uranus sein. Jedoch wird er in diesem Zeitraum nur sehr schwer zu beobachten sein. Der letzte Neumond wird am 21. Januar 2023 am Himmel stehen. In den nächsten Tagen wird der Trabant bis zu seiner Vollmondphase am 5. Februar 2023 immer mehr Sonnenlicht auf die Erde reflektieren. Dadurch werden die Nächte wieder länger und so dunkle Objekte wie der Komet ZTF werden nur schwer zu erkennen sein.

Beobachtungstipps: So können Sie den Komet C/2022 E3 (ZTF) am besten sehen

Mit einem Fernglas könnten sich dennoch einige gute Gelegenheiten zum Beobachten ergeben. Anfang Januar befindet er sich noch am Morgenhimmel, wird im Laufe der Zeit aber immer mehr zu einem Nachtobjekt. Zu seiner größten Helligkeit wird er sich in der Nähe des Polarsterns zeigen. Kurz nach Vollmond wird er am 6. Februar 2023 am Stern Capella im Sternbild Fuhrmann vorbeiziehen.

Bahn des Kometen C/2022 E3 (ZTF) von Anfang Januar bis Anfang März 2023. Die Karte zeigt den Himmelsanblick am 1. Februar um Mitternacht. Bis Ende Januar ist der Komet ein Objekt für den Morgenhimmel, wird dann die gesamte Nacht über hoch am Himmel stehen und bewegt sich anschließend in Richtung des nordwestlichen Abendhimmels. © sternfreunde.de

Doch auch wenn der Komet ZTF sich nach dem 1. Februar 2023 wieder von der Erde entfernen wird, öffnet sich besonders in der zweiten Februarwoche ein weiteres Beobachtungsfenster am Abendhimmel. Dann wird C/2022 E3 noch etwa 6 mag hell sein. Mittlerweile nimmt die Fülle des Mondes wieder ab und die Nächte werden weniger hell sein.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Februar 2023 wird der Komet ZTF am Mars vorbeiziehen. Vom 15. auf den 16. Februar 2023 wird sich ZTF neben dem Stern Aldebaran im Sternbild Stier zeigen. Zu diesem Zeitpunkt beträgt seine Helligkeit noch 7 mag – somit wird er auch als Fernglasobjekt kaum noch zu erkennen sein.

Komet C/2022 E3 (ZTF): Spät gesichtet, früh aufgenommen

Zwar wurde C/2022 E3 (ZTF) erst im März 2022 entdeckt, nachweislich konnte er auch auf Aufnahmen vom 10. Juli 2021 des Pan-Starrs (Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System, engl. Panoramateleskop und Schnellreaktionssystem) auf Hawaii gesichtet werden. Damals betrug seine Helligkeit 23 mag. Im Oktober und November 2021 entging er den Augen des ZTF nur knapp.

So nah kommt Komet C/2022 E3 (ZTF) den anderen Planeten

Für uns wird der Komet ab Mitte Februar nur noch mit speziellen astronomischen Teleskopen zu erkennen sein. Dennoch wird er sich ein paar Planeten auf seiner Reise durch das Sonnensystem annähern. Dem Mars nähert er sich am 21. Februar 2023 auf 0,46 AE (circa 68. Millionen Kilometer) an, der Venus am 19. März 2023 auf 1,06 AE (ungefähr 159 Millionen Kilometer). Mit 4,9 AE (circa 733 Millionen Kilometer) fliegt der Komet ZTF am 17. Juli 2023 am Jupiter vorbei. Seinen nächsten Punkt zum Saturn erreicht ZTF am 19. Oktober 2024 mit 9,6 AE und somit mit einem Abstand von 1,4 Milliarden Kilometern.

Wenn ZTF seinen sonnenfernsten Punkt, das Aphel, erreicht, ist er 2.800 AE von der Sonne entfernt. Das sind rund 420 Milliarden Kilometer. Deswegen sollte man die Gelegenheiten bei freiem Himmel im Januar und Februar 2023 nutzen. Auch wenn manche Medien von Beobachtung mit dem bloßen Auge sprechen: Auf der sicheren Seite ist man mit einem Fernglas oder kleinem Teleskop. Weitere astronomische Ereignisse für dieses Jahr haben wir Ihnen in unserer astronomischen Jahresvorschau 2023 zusammengefasst – und die Highlights der Raumfahrt 2023 haben wir für Sie ebenfalls aufgeschrieben.