Zoll beschlagnahmt mehr als 4,3 Millionen unversteuerte Zigaretten

Zollbeamte haben in der Nähe von Bottrop mehr als 4,3 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt.

Bottrop - Wie das Hauptzollamt in Dortmund am Donnerstag mitteilte, entdeckten die Kontrolleure die Schmuggelware bereits vor einem Monat in einem polnischen Lastwagen, den sie auf einer Rastanlage an der Autobahn 2 kontrollierten. Der 34-jährige Fahrer gab an, seine Ladung stamme aus Frankreich und Belgien, er wisse aber nicht, was er geladen habe.

Im Laderaum entdeckten die Zollbeamten mehr als 430 Kartons mit Zigaretten ohne Steuerzeichen. „Wenn man die Zigarettenstangen aneinander legt, kommt man auf über sechs Kilometer“, erklärte eine Sprecherin des Hauptzollamts. Der Steuerschaden liegt den Angaben zufolge bei knapp 700.000 Euro. Der Lkw-Fahrer wurde wegen des Verdachts des Schmuggels vorläufig festgenommen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa