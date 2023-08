Frau klingelt zweimal – tobender Nachbar klebt Wut-Zettel ins Treppenhaus

Impulsiver Aushang in Berlin-Friedrichshain: Weil eine Nachbarin mitten in der Nacht klingelte, macht ein Bewohner mit einem Wut-Zettel seinem Unmut Luft.

Streit unter Nachbarn ist keine Seltenheit, ein nun veröffentlichter Wut-Zettel zeugt jedoch von großem Unmut. Weil eine Nachbarin um Hilfe bat, reißen bei einem Anwohner die Nerven.

Berlin - Ein Zettel im Treppenhaus ist für viele Menschen eine geeignete Möglichkeit, den Nachbarn eine Botschaft zukommen zu lassen. Erst kürzlich hatte beispielsweise ein Familienvater mit einem Zettel im Treppenhaus um Hilfe gebeten, sein Sohn hatte zuvor einen Fehler gemacht. Doch immer häufiger machen Nachbarn ihrem Unmut auf solchen Zetteln Luft. Dass die Nachbarschaft nämlich nicht mit jedem funktioniert, dürfte nicht verwundern. Von einem eher angespannten Verhältnis zeugt nun ein sprichwörtlicher Wut-Zettel.

Wütender Nachbar hängt handgeschriebenen Zettel in Treppenhaus

Aufgetaucht ist der handgeschriebene Zettel in einem Wohnhaus in Berlin Friedrichshain. Ein Foto des Aushangs wurde auf der Instagram-Seite „notesofBerlin“ veröffentlicht. Bereits auf den ersten Blick ist zu sehen: Der Ersteller des Zettels ist ziemlich wütend. Mit Großbuchstaben macht der Hausbewohner darauf seinem Ärger Luft. Weshalb der anonyme Zettel-Schreiber miese Laune hat, erklärt sich beim Lesen des Aushangs.

„An die Nachbarin, die uns zweimal Nachts um ca. 2.30 Uhr wachgeklingelt hat, weil sie ihren Schlüssel im Briefkasten vergessen hat: Unsere gesamte Familie wurde davon aufgeweckt!“, ist auf dem Zettel zu lesen. Demnach habe die Nachbarin in ihrer Not bei den Nachbarn geklingelt, damit jedoch primär deren Unmut auf sich gezogen. Die Nachbarin habe nämlich nicht nur einmal, sondern sogar zweimal bei den Nachbarn geklingelt. Vermutlich, um zumindest in das Mehrfamilienhaus gelassen zu werden.

„Dein Verhalten ist rücksichtslos“: Nachbarin klingelt mitten in der Nacht - ganze Familie wacht auf

Eine Handlung, die der anonyme Zettel-Verfasser in seiner Wut nicht nachvollziehen kann. „Dein Verhalten ist rücksichtslos!“, macht der Zettel-Schreiber seinem Unmut auf dem Zettel nämlich weiter Luft. Stattdessen hätte die Frau lieber in die „Escobar“ gehen und dort bis 9 Uhr morgens warten sollen. Dann hätte die Nachbarin nämlich bei ihm klingeln dürfen. „Oder nimm dir ein Hotelzimmer oder geh einfach nicht mehr raus“ - deutliche Worte, mit denen der Zettel-Ersteller seinem Frust freien Lauf lässt.

Sorgen die auf der Instagram-Seite normal veröffentlichten Aushänge in den meisten Fällen für Belustigung, können unter dem nun veröffentlichten Beitrag nicht alle das Verhalten des anonymen Schreibers nachvollziehen. Im Gegenteil: der Wut-Zettel zieht ebenfalls seinen Unmut auf sich.

Wut-Zettel sorgt für eindeutige Kommentare - Nachbarin klingelte mitten in der Nacht

So plädiert ein Leser dafür, dass der Frau lieber ein Sofa zum Schlafen hätte angeboten werden sollen: „Ich bin ja eher Team Solidarität und Awareness, anstatt oberalman“. Ein anderer Leser zieht direkt eine Verbindung zu Bayern: „Zieht doch zurück nach Schwaben“. Warum der wütende Nachbar die Frau nicht direkt über seinen Unmut an der Tür informiert habe, rätselt eine weitere Leserin: „Hätte doch ne Übeltäterin direkt anbrüllen können, wenn eh schon alle wach sind“. „Eine rücksichtslose Familie seid ihr, stellt euch vor, das wäre eure Tochter“ und „Ohman, verstehe, dass man verärgert ist, aber sowas kann halt mal passieren. Nette Nachbarschaft“ ist dort unter anderem zu lesen.

