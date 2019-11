Schon wieder Zerstörung am Hebertshauser Bahnhof: Video überführt Randalierer in Lederhosen

Auch Bürgermeister bekam Film zugespielt

+ © khr Freier Blick auf den Zug: Die Scheibe des Wartehäuschens ist eingeschlagen worden. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 350 Euro. © khr

Am 3. Oktober wurde der Bahnhof in Hebertshausen mal wieder Opfer von blinder Zerstörungswut. Diesmal gab es allerdings ein Video des vermeintlichen Täters in traditioneller Kleidung.