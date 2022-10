Zeitumstellung 2022: Wann die Uhr auf Winterzeit umgestellt wird

Von: Yannick Hanke

In der Nacht zum 30. Oktober kommt es zur zweiten Zeitumstellung 2022. Doch wieso wird eigentlich auf Winterzeit umgestellt? Und wer sträubt sich dagegen?

Berlin – Wenn der Herbst offiziell beginnt, ist es auch mit der Zeitumstellung auf Winterzeit nicht mehr weit. Nach der ersten Zeitumstellung 2022 auf Sommerzeit am 27. März, folgt dasselbe Spiel Ende Oktober erneut. Einen massiven Unterschied gibt es dabei natürlich auch. Und reichlich Länder, welche die Sinnhaftigkeit der Zeitumstellung stark anzweifeln und teilweise bereits in Form einer Verweigerung reagiert haben. Doch der Reihe nach.

Zeitumstellung 2022: Wann genau wird im Herbst auf die Winterzeit umgestellt?

Für die Winterzeit gilt auch bei der Zeitumstellung 2022 die gleiche Regel wie jedes Jahr: Sie erfolgt stets am letzten Sonntag im Oktober. Somit wird in diesem Jahr am Sonntag, 30. Oktober 2022, auf Winterzeit umgestellt.

Im Rahmen der Zeitumstellung 2022 wird Ende Oktober auf Winterzeit umgestellt. © Christoph Soeder/dpa

In der Nacht von Samstag, 29. Oktober, auf Sonntag, 30. Oktober, wird die Uhr im Rahmen der Zeitumstellung 2022 von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr zurückgestellt.

Zeitumstellung 2022 auf Winterzeit: Wird die Uhr vor- oder zurückgedreht?

Auch wenn es jedes Jahr dasselbe Prozedere ist, werden sich auch im Rahmen der Zeitumstellung 2022 wieder einige Menschen fragen, ob der Uhrzeiger denn vor- oder zurückgedreht werden muss. Diverse Tipps und Eselsbrücken können durchaus dabei helfen, sich das Prinzip einzuprägen. Einige der Beispiele, die bei der Zeitumstellung 2022 auf Winterzeit helfen können, lauten wie folgt:

Im Frühjahr werden die Gartenmöbel in Erwartungen angenehmer Temperaturen bekanntlich vorgerückt . Dementsprechend wird auch die Uhr im Rahmen der Zeitumstellung auf Sommerzeit vorgestellt . Im Herbst erfolgt dann die Rolle rückwärts, ebenso wie die Möbel wird auch die Uhr zurückgestellt .

werden die Gartenmöbel in Erwartungen angenehmer Temperaturen bekanntlich . Dementsprechend wird auch die im Rahmen der . Im erfolgt dann die Rolle rückwärts, ebenso wie die Möbel wird auch die . Im Sommer zeigt das Thermometer in der Regel Plus -Grade an, im Winter hingegen Minus -Grade.

zeigt das Thermometer in der Regel -Grade an, im hingegen -Grade. Generell wird die Uhr immer Richtung Sommer gestellt: Im Frühling nach vorne , im Herbst zurück .

nach , im Herbst . Auch die Frühjahrsmüdigkeit taugt als Eselsbrücke: Wird die Uhr im Frühjahr vorgestellt, fehlt eine Stunde Schlaf.

taugt als Eselsbrücke: Wird die Uhr im Frühjahr vorgestellt, fehlt eine Stunde Schlaf. Auch die Jahres-Regel ist als guter Tipp aufzufassen: Während man das Jahr im Frühling noch vor sich hat, liegt der Großteil im Herbst bereits zurück .

noch sich hat, liegt der Großteil im bereits . Und, auch eine englische Binsenweisheit kann helfen: „Spring forward, fall back“, also „Spring nach vorne, lass dich zurückfallen“.

Ist eine Abschaffung der Zeitumstellung in Deutschland möglich?

Eines steht fest: An der Zeitumstellung 2022 auf Winterzeit wird sich nichts ändern, sie ist quasi gesetzt. Grundsätzlich wären aber Modelle denkbar, in denen es entweder nur ewige Sommer- oder ewige Winterzeit gibt. Schon im März 2019 hat das EU-Parlament für eine Abschaffung besagter Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt. Ganz offensichtlich ist es dazu aber nicht gekommen.

Eine Abschaffung der Zeitumstellung 2022 ist somit nicht im Bereich des Möglichen. Ein Ende der halbjährlichen Zeitumstellung auf europäischer Ebene und somit auch in Deutschland ist nicht in Sicht, da keine ausreichende Mehrheit unter den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) vorliegt, welche Zeit denn künftig gelten soll. Keine Option wäre es, dass es einen Flickenteppich aus verschiedenen Zeitzonen unter Nachbarstaaten gibt.

Nach Zeitumstellung 2022: Was würde denn eigentlich bei einer Abschaffung passieren?

Wer den Sinn der Zeitumstellung auch 2022 hinterfragt, dem seien zwei Szenarien präsentiert, die bei der Abschaffung eben jener Zeitumstellung Realität wären:

Entweder „ Ewige Sommerzeit “: Am kürzesten Tag des Jahres würde die Sonne in Deutschland erst gegen 09:30 Uhr morgens aufgehen.

“: Am kürzesten Tag des Jahres würde die Sonne in Deutschland erst gegen 09:30 Uhr morgens aufgehen. Oder „Dauerhafte Winterzeit“: Die Sonne würde am längsten Tag des Jahres in Deutschland kurz nach 20:30 Uhr untergehen.

In Deutschland ist die Zeitumstellung 2022 noch ein Thema – und in anderen Ländern?

Wie eingangs erwähnt, tangiert die Zeitumstellung 2022 in Deutschland sowohl die Umstellung auf Sommer- als auch auf Winterzeit. Mehr als 140 Länder haben laut timeanddate bereits die Sommerzeit befolgt, rund die Hälfte dieser Staaten die Zeitumstellung aber auch wieder abgeschafft. Zu den Ländern, die diesen Schritt gegangen sind, zählen unter anderem folgende:

Ägypten

Argentinien

Belarus

Brasilien

China

Indien

Island

Japan

Namibia

Russland

Südafrika

Türkei

Seit wann gibt es die Zeitumstellung in Deutschland?

Von der umgangssprachlichen Winter- auf die Sommerzeit umgestellt werden die Uhren bereits seit 1980. Hinter der Idee der seit nunmehr 42 Jahren in Deutschland existierenden Zeitumstellung stecken zwei Grundgedanken: Zum einen soll Energie eingespart werden, zum anderen soll im Zuge dessen das Tageslicht besser genutzt werden.

Welchen Energie-Effekt hat die Zeitumstellung – oder eben nicht? Auch im Rahmen der Zeitumstellung 2022 werden sich viele Menschen in Deutschland wieder fragen, ob diese Maßnahme überhaupt Früchte trägt. Schließlich bleibt es durch die Umstellung auf Sommerzeit abends länger hell, wodurch die Annahme besteht, dass effektiv weniger Strom für Energie verbraucht wird. Laut dem Umweltbundesamt ist das jedoch ein Irrglaube und durch die Zeitumstellung auf Sommerzeit wird eben nicht weniger Energie verbraucht. „Zwar wird durch die Zeitumstellung im Sommer tatsächlich abends weniger häufig das Licht angeknipst – im Frühjahr und Herbst jedoch wird in den Morgenstunden auch mehr geheizt. Das hebt sich gegenseitig auf. Die Zeitumstellung spart im Saldo daher keine Energie“, heißt es in diesem Kontext.

Eine Überlegung, die insbesondere vor dem Hintergrund der Ölkrise 1973 stattfand. Zudem wurde die Zeitumstellung in Deutschland eingeführt, um sich auf diesem Wege an die Nachbarländer anzupassen, in denen die Regelung bereits früher eingeführt worden war.

Zeitumstellung 2022: Funktioniert die Zeitumstellung beim Handy automatisch?

In der Regel funktioniert die Zeitumstellung, auch 2022, bei Apple-Produkten wie iPhones und iPads automatisch. Vorausgesetzt ist jedoch, dass die jeweilige Zeitzone angegeben ist und unter den Einstellungen „Automatisch einstellen“ aktiviert ist.

Bei Android-Smartphones verhält es sich mit der Zeitumstellung 2022 ähnlich. Um sicherzugehen, dass auch die richtige Uhrzeit angezeigt wird, müssen in den Einstellungen von „Datum & Uhrzeit“ sowohl die „Automatische Zeitzone“ als auch die Auswahlmöglichkeit „Automatisches Datum/Uhrzeit“ aktiviert sein.

Welche negativen Folgen kann die Zeitumstellung mit sich bringen?

Über den Sinn der Sommerzeit, Resultat der Zeitumstellung, wird immer wieder diskutiert. Mediziner haben bereits nachgewiesen, dass die Zeitumstellung durchaus negative Auswirkungen auf den Biorhythmus vom Körper haben kann. Für manch einen fühlt sich das wie eine Art Mini-Jetlag an. Eine Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit ergab, dass ein Viertel der Befragten durch die Zeitumstellung schon einmal gesundheitliche Probleme gehabt hätte.

Die meisten von ihnen hätten sich durch die Zeitumstellung gar schlapp und müde gefühlt. Immerhin zwei Drittel der Befragten hätten auch über Einschlafprobleme und Schlafstörungen geklagt. Zudem sollen auch eine schlechtere Konzentrationsfähigkeit, Gereiztheit und depressive Verstimmungen zu den negativen Folgen der Zeitumstellung zählen.