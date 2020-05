„Mit Totschlägern auf das Team los“: Nach Angriff auf „heute show“-Team alle Verdächtigen wieder frei

In Berlin ist am 1. Mai ein Team der ZDF-„heute show“ von 15 Personen angegriffen worden. Dabei sind mindestens fünf Menschen verletzt worden.

Update 21.00 Uhr: Nach dem Angriff auf ein ZDF-Team der „heute show“ sind die sechs festgenommenen Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Abend mit. Einen Haftbefehl gegen die Verdächtigen habe es nicht gegeben: Bei vier der Festgenommenen habe kein dringender Tatverdacht vorgelegen, bei zwei seien keine Haftgründe gegeben gewesen.

Bei den Festgenommenen soll es sich laut der Polizei um vier Männer im Alter von 24, 25 und 31 Jahren handeln sowie um eine 25-jährige und eine 27-jährige Frau. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich nicht weiter zu möglichen Hintergründen der Tat oder der Identität der Festgenommenen äußern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen die Tatverdächtigen dem linken Spektrum zuzurechnen sein. Diese Information wurde bislang jedoch nicht bestätigt.

Festnahmen wegen gewalttätiger Ausschreitungen vom 1. Mai: 1 Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen, 1 weiterer Haftbefehl ist beantragt. I. Ü. - auch bezüglich des Angriffs auf das ZDF-Kamerateam - kein dringender Tatverdacht bzw. keine Haftgründe. Die Besch. wurden entlassen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) May 2, 2020

Berlin: „heute Show“-Team nach Dreh auf der Straße angegriffen - Täter sollen äußerst brutal vorgegangen sein

Das siebenköpfige ZDF-Team hatte am Freitagnachmittag bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln, an der auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien teilgenommen hatten, gefilmt. Auf dem Rückweg zu ihren Fahrzeugen wurden sie laut Polizei von 20 bis 25 Vermummten angegriffen. Diese sollen das Team geschlagen und getreten haben. Auch eine Metallstange sei im Einsatz gewesen.

Wie das ZDF am Samstag bekanntgab, handelte es ich bei den Verletzten um einen Redakteur, einen Kameramann, einen Kameraassistent sowie drei Security-Mitarbeiter, die das Kamerateam begleitet hatten. Alle sechs hätten das Krankenhaus bereits am Freitag wieder verlassen, hieß es weiter. Reporter Abdelkarim, der bei dem Angriff unverletzt blieb, bedankte sich am Samstag auf Twitter bei den Sicherheitsleuten, Zeugen, Polizisten und Rettungssanitätern für ihre Hilfe. „Nach Einschätzung eines Sicherheitsmannes hatten wir Glück im Unglück. Das Ganze hätte auch viel tragischer enden können“, schrieb er.

Nach Einschätzung eines Sicherheitsmannes hatten wir Glück im Unglück. Das Ganze hätte auch viel tragischer enden können. Ich hatte von allen das größte Glück und mir geht es gut. Vielen Dank#HeuteShow #GiveSpekulationKeineChance #Please #IstNurZeitverschwendung — (@AbdelkarimsLP) May 2, 2020

Besonders schockiert zeigt sich auch Harald Ortmann, Geschäftsführer von TV United, der Produktionsfirma, die den Kameramann und den Tonassistenten für die Dreharbeiten stellte. „Sie sind mit Totschlägern auf das Team los. Unserem Tonassistenten wurde ins Gesicht getreten - mit einer Brutalität, mit der man in Kauf genommen hat, dass es ein Mensch nicht überlebt“, zitiert ihn das ZDF. "Ich war früher selbst als Kameramann tätig und habe das in über 30 Jahren nicht erlebt. In unserem Land sind es Teile der Bürger, die so mit den Medien umgehen. Das finde ich alarmierend."

Ein kurzes Update: Alle verletzten Mitglieder unseres Drehteams haben das Krankenhaus bereits gestern Abend wieder verlassen – es geht ihnen den Umständen entsprechend gut.

Wir danken euch allen für die Solidarität und die zahlreichen Genesungswünsche. — ZDF heute-show (@heuteshow) May 2, 2020

Angriff auf "heute Show"-Team: Polizei nennt drastische Details, ZDF reagiert geschockt

Update 11.41 Uhr: Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprach am Samstag im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) von insgesamt sechs festgenommenen Personen. Über mögliche politische Hintergründe der Attacke vom Freitagnachmittag wollte sie unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen noch nichts sagen.

Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben des ZDF geschah der Angriff während der Dreharbeiten für die Satiresendung „heute-show“. Dabei seien fünf Teammitglieder attackiert und verletzt worden, teilte der Sender in Mainz mit.

Nach den Worten der Berliner Polizeipräsidentin war das Team gegen 16.25 Uhr in einer Drehpause in der Rochstraße im Stadtteil Mitte unvermittelt attackiert worden. Die ZDF-Mitarbeiter seien von einer Gruppe von bis zu 20 vermummten Personen angegriffen worden. Slowik sprach von einem „durchaus wirklich feigen Angriff“. Die ZDF-Mitarbeiter seien massiv geschlagen worden, mehrere Verletzte hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen, eine Person sei stationär aufgenommen worden.

Berlin: 15 Personen prügeln "heute Show"-Team in Klinik - ZDF mit drastischen Worten, Maas geschockt

Update 9.45 Uhr: Außenminister Heiko Maas zeigt sich schockiert und hat warme Worte für das ZDF-Team parat: „Ich wünsche dem Team der heuteshow, das heute auf erschreckende Art und Weise angegriffen worden ist, gute Besserung. Wir stehen an Eurer Seite! Lasst Euch Euren Humor und Eure Leidenschaft nicht nehmen von feigen Gewalttätern.“

Ich wünsche dem Team der @heuteshow, das heute auf erschreckende Art und Weise angegriffen worden ist, gute Besserung. Wir stehen an Eurer Seite! Lasst Euch Euren Humor und Eure Leidenschaft nicht nehmen von feigen Gewalttätern. #heuteshow — Heiko Maas (@HeikoMaas) May 1, 2020

Update 2. Mai, 8.56 Uhr: Nach dem heftigen heftigen Angriff einer 15-köpfigen Gruppe auf das Team der ZDF-“heute Show“ in Berlin empört sich der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Frank Überall: "Das war ein feiger und durch nichts zu rechtfertigender Überfall auf Journalisten, die ihrer Aufgabe der Berichterstattung nachgekommen sind. Ich hoffe, dass die Attacke gründlich aufgeklärt wird und die Täter juristisch zur Verantwortung gezogen werden."

Es handele sich um einen Angriff auf die Pressefreiheit. Ähnlich hatte zuvor ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler den Angriff verurteilt. "Die Pressefreiheit ist - gerade in diesen Tagen - ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit."

Auch die Redakteursausschüsse von ARD, ZDF und Deutschlandradio reagierten in einer Mitteilung. "Unsere Reporterteams sind weltweit unterwegs, um die Menschen über Ereignisse und Entwicklungen zu informieren. Auch Satiresendungen wie die heute-show gehören zum Auftrag der Meinungsbildung", stellten sie klar. Die Bundesgeschäftsführerin der Journalisten-Gewerkschaft dju, Cornelia Berger, sprach angesichts des Angriffs von einem "Alarmsignal auch für die politisch Verantwortlichen".

Update 22.05 Uhr: Nun hat die ZDF-“heute show“ im Netz auf die Attacke in Berlin reagiert. Kurz vor der Ausstrahlung der Sendung um 22.15 Uhr postete die Redaktion über Instagram: „Bei einem Dreh heute in Berlin ist unser Kamerateam angegriffen worden. Mehrere Teammitglieder sind im Krankenhaus, unser Reporter Abdelkarim ist unverletzt. Wir sind schwer betroffen und wünschen den Kollegen schnelle Genesung.“

Weiter heißt es: „Diese Nachricht erreichte uns erst nach der Aufzeichnung der heutigen Sendung.“ Somit wird Oliver Welke zu dem Vorfall keine Stellung beziehen.

Berlin: Gruppe attackiert ZDF-Team der „heute show“ - fünf Verletzte, vier im Krankenhaus

Erstmeldung vom 1. Mai:

Berlin - In der Hauptstadt hat sich die Polizei intensiv auf die Demonstrationen zum 1. Mai vorbereitet. Mit einem Großaufgebot von 5000 Mann rückte man aus.* Doch bereits am Nachmittag kam es in Berlin zu einem bitteren Vorfall.

Ein Kamera-Team des ZDF wurde in der Nähe des Alexanderplatzes im Stadtteil Berlin-Mitte von einer Gruppe von 15 Personen angegriffen. Das berichtet die Polizei. Nach Sender-Angaben handelte es sich um ein Team der Satire-Sendung „heute show“.

Dabei wurden nach Angaben der Polizei fünf Personen des siebenköpfigen Teams verletzt. Eine Polizeisprecherin berichtete zudem von vier Personen, die nach ersten Erkenntnissen verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

„heute show“: ZDF-Team in Berlin attackiert - Polizei nimmt sechs Personen fest

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben fünf Männer und eine Frau als Tatverdächtige im nahen Umfeld der Tat fest.

Nachdem Unbekannte in #Mitte ein Team des @ZDF angegriffen und nach jetzigem Stand mindestens fünf von ihnen verletzt hatten, nahmen Einsatzkräfte unserer 14. #EHu fünf Männer und eine Frau als Tatverdächtige im Nahbereich fest. #b0105 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 1, 2020

Nach ZDF-Angaben war das Team nach Dreharbeiten auf dem Weg zu seinen Fahrzeugen. Dann wurde die Gruppe angegriffen. Weitere Details zu der Attacke sind bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler verurteilt den Angriff. „Die Pressefreiheit ist - gerade in diesen Tagen - ein hohes Gut“, erklärte Himmler. „Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit.“

1. Mai in Berlin: Polizei im Dauereinsatz - Angriff auf „heute show“-Team

Wegen der geplanten Demonstrationen zum 1. Mai, die trotz Verbots angesichts der Corona*-Beschränkungen angekündigt wurden, ist die Polizei in Berlin im Großeinsatz. Ob die Attacke auf das Fernseh-Team mit den Demonstrationen in Zusammenhang steht, ist nicht bekannt. Diese finden allerdings vor allem in anderen Stadtteilen statt. In Kreuzberg versammelten sich am Abend etwa knapp 1000 Personen. Linke und Linksradikale hatten im Internet zu Protesten dort aufgerufen. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte angekündigt, nicht genehmigte Demonstrationen und größere Ansammlungen schnell aufzulösen.

