YouTuber schlägt „Wochenend-Mittwoch“ vor: Expertin rät Kombination mit Vier-Tage Woche

Fünf Tage hintereinander seien „zu viel“

Die Debatte um alternative Arbeitsmodelle nimmt immer mehr an Fahrt auf. Das klassische Fünf-Tage-Modell scheint veraltet, eine neue Option wäre der Wochenend-Mittwoch.

München – Fünf Tage die Woche von 9 bis 17 Uhr arbeiten, macht zwar noch der Großteil der arbeitenden Bevölkerung, gerade unter jüngeren Menschen gilt das mittlerweile aber nahezu schon als veraltet. Eine Studie zeigt, dass sich gerade die 18- bis 29-Jährigen mehr Work-Life-Balance und darauf angepasste Arbeitszeiten wünschen. Das ein oder andere Unternehmen führt deswegen die Vier-Tage-Wochen ein. Bei einer Schongauer Baufirma gibt der Chef an, damit für Arbeitnehmer attraktiver werden zu wollen. Auf YouTube wird noch ein Alternativmodell zur Vier-Tage-Woche diskutiert: der „Wochenend-Mittwoch“. Wie sinnvoll ein solcher ist, erklärt eine Expertin für Arbeitspsychologie im Gespräch mit Merkur.de.

Wochenend-Mittwoch: Das steckt dahinter

Der YouTuber CGPGrey veröffentlicht das Video zum Wochenend-Mittwoch auf seinem Kanal. Über 26.000 Kommentare sammeln sich bereits darunter (Stand: 6. März). CGPGrey erklärt seinen 5,8 Millionen Abonnenten, was er sich unter dem Wochenend-Mittwoch vorstellt und warum dieser nötig sei: „Wenn du am Montag aufwachst, hast du fünf Tage hintereinander Arbeit oder Schule vor dir, das ist zu viel für dich.“ Weiter führt er aus: „Am Mittwoch ist deine Seele verdorrt, weil es noch drei Tage bis zum Wochenende sind.“ Und auch das dann anstehende Wochenende trägt nicht zur Erholung bei. Denn der Samstag trage noch die Altlasten von der vorausgehenden Woche und der Sonntag sei wegen des anstehenden Montags schon wieder „verdorben“.

Deswegen fordert er, den freien Tag von Samstag auf Mittwoch zu verschieben: „Wenn du jetzt am Montag aufwachst, sind es nur noch zwei Tage bis zum Wochenende am Mittwoch und dann nur noch drei Tage bis zum Sonntag.“ Die Vorteile dafür lägen laut CPGGrey auf der Hand: Die freien Tage sind entspannender und die Arbeitstage konzentrierter. An freien Mittwochen könne man vieles einfacher und schneller erledigen, weil die Orte weniger überfüllt seien. Den Samstag könne man effektiver auf der Arbeit nutzen, weil man nicht von der „ganzen Welt unterbrochen“ würde. Sein Fazit: Der Wochenend-Mittwoch würde „häufigere freie Tage bieten, die sich einhundertprozentig“ wie solche anfühlen.

+ So soll die Arbeitswoche mit einem Wochenend-Mittwoch aussehen. © Screenshot/YouTube/CPGGrey

Keine „verbreitet gute Lösung“ laut Arbeitspsychologin

Auch CPGGrey sieht ein, dass sein Modell nicht für alle Branchen realistisch umsetzbar ist. Dem schließt sich auch die Münchner Arbeitsmedizinerin und Arbeitspsychologin Dr. Eike Treis-Hoffmann an. Sie sieht die Idee als weniger praktikabel an: „Die Mehrheit, benötigt zwei freie Tage am Stück, um überhaupt runterfahren und abschalten zu können.“ Den Grund dafür, dass viele heutzutage länger brauchen, um in einen „Regnerationsmodus“ zu finden, sieht sie in der „Reizüberflutung und fehlenden Abgrenzungskompetenz im persönlichen Umfeld“. Den Wochenend-Mittwoch hält sie deswegen nicht für „eine verbreitet gute Lösung“, außer er würde mit einer Vier-Tage-Woche „kombiniert“. Davon ist die Arbeitswelt aktuell aber noch weit entfernt. Deswegen rät die Arbeitspsychologin derweil noch für den klassischen Samstag und Sonntag: „Einfach mal abschalten und raus in die Natur hilft.“

Auch die Internet-User sind hinsichtlich des Wochenend-Mittwochs zwiegespalten. Einige zeigen eher skeptisch: „Das Hauptproblem des Wochenendes, nämlich dass man keine Zeit hat, die Dinge zu tun, die man unter der Woche nicht tun kann, bleibt trotzdem“ oder „Ich ziehe es vor, ein normales Wochenende zu haben. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass Jobs deprimierend sind“. Nur wenige sind begeistert. Einer schreibt: „Das hat mein Leben verändert und mir so viel mehr Ausgeglichenheit verliehen.“

