Grausiger Fund: Jugendliche entdecken Frauenleiche am Flussufer in Wuppertal

Am Sonntagabend ist eine Frauenleiche am Wupperufer in Wuppertal aufgefunden worden.

Der Körper der toten Frau weist starke Verletzungen auf. Eine Mordkommission ermittelt nun - und es gab bereits eine Festnahme.

Am Sonntagabend ist in Wuppertal eine Frauenleiche am Ufer der Wupper gefunden worden. Jugendliche hatten den leblosen Körper einer als vermisst gemeldeten 27-Jährigen in einem Gebüsch entdeckt, wie rga.de* berichtet. Die Polizei und der herbeigerufene Rettungsdienst konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen weist die Leiche massive Kopf- und Rückenverletzungen auf.

Eine 12-köpfige Mordkommission ist wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens eingerichtet worden - und es gab bereits eine Festnahme aus dem Bereich des persönlichen Umfeldes der Frau.

red

