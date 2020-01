Im Instagram-Video-Chat: Bayer befriedigt sich vor Frau - und erstattet selbst Anzeige 

Einem Mann aus Würzburg wurde ein Video-Chat auf Instagram zum Verhängnis. Um mehrere tausend Euro erpresste ihn eine Frau - was ihn in eine ausweglose Situation brachte.

Nach einem Video Chat auf der Plattform Instagram wurde ein Mann von einer Frau erpresst.

Der 38-Jährige hatte sich zuvor sehr intim gezeigt.

Der Würzburger wandte sich schließlich der Polizei.

Würzburg - Hätte ein Mann aus dem Landkreis Würzburg gewusst, zu was sein Handeln führen würde, er hätte es wohl besser gelassen. Nach einem Video-Chat auf Instagram wurde er von einer Frau erpresst - um mehrere tausend Euro. Grund war ein Video-Chat, bei dem sich der Mann zu einer obszönen Aktion hinreißen ließ.

Würzburg: Mann nach Instagram-Chat von Frau erpresst - um mehrere tausend Euro

Der 38-jährige Würzburger wurde von einer Unbekannten in einen sogenannten Video-Chat auf Instagram eingeladen. Dabei sehen sich die Gesprächspartner in Echtzeit, und können miteinander kommunizieren. Wie die Polizei mitteilte, fing der Mann aus bisher unerklärten Gründen an zu onanieren. Die Frau, die den Chat begonnen hatte, forderte kurz darauf eine Zahlung von 1500 Euro. Ansonsten würde sie das Video über YouTube verbreiten und an seinen Arbeitgeber, Freunde und Familie senden.

Erpressung nach Instagram-Chat: Frau bedroht Mann mit Video-Material

Doch dabei blieb es nicht: Im Laufe der folgenden Tage forderte die Frau dann noch mehr Geld. Insgesamt überwies der 38-Jährige aus dem Raum Würzburg 5000 Euro auf ein ausländisches Konto ein. Doch dann war es ihm zu viel: Als die Frau weitere 10 000 Euro forderte, meldete sich der Würzburger bei der Polizei.

Er stoppte den Kontakt mit der Frau. Das Video ist nach Informationen der Polizei bisher nicht online. Laut Aussagen der Ermittler sei eine Aufklärung schwer, da das Geld auf ein ausländisches Konto floß. Der Mann erstattete Anzeige.

Video: So schützen Sie sich vor Cyberkriminalität

---

Ein 30-jähriger Familienvater war seit Dezember in Würzburg spurlos verschwunden. Er war auf dem Heimweg von der Disco. Nun wurde eine Leiche entdeckt.

Ein Passant machte am Mittwochmorgen (8. Januar) eine schreckliche Entdeckung in Bayreuth. Er fand eine Leiche. Die Obduktion des 38-Jährigen ist abgeschlossen.*

Ein Dorf mitten in Bayern macht mit einem YouTube-Video auf sich aufmerksam. Und das mit gutem Grund. Nach dem Tod des Dorf-Wirtes ist die Situation alles andere als gut.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Zentralredaktion.