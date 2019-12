Mysteriöser Vermisstenfall in Würzburg: Hochzeitsfotograf verschwunden - Polizei ermittelt

Vermissten-Drama in Würzburg: Seit Sonntagmorgen ist ein 30-jähriger Familienvater spurlos verschwunden. Er war auf dem Heimweg von einem Discobesuch und rief kurz zuvor noch seine Frau an.

In Würzburg wird seit Sonntagmorgen (8.12.) ein 30-jähriger Familienvater vermisst.

wird seit Sonntagmorgen (8.12.) ein 30-jähriger vermisst. Er war morgens um 5.30 Uhr von einem Discobesuch nach Hause unterwegs.

nach Hause unterwegs. Kurz zuvor rief er noch seine Frau an.

Vermisster Familienvater aus Würzburg: Suche nach ihm dauert weiter an

Update vom 11. Dezember 2019: Die Suche nach dem vermissten Familienvater Florian Lang dauert noch an. Bisher gab es keine Hinweise auf den Verbleib des 30-Jährigen. Auf Nachfrage von Merkur.de erklärt die Pressestelle der Polizei Würzburg Stadt, dass noch mit Hochdruck nach dem Würzburger gesucht werde.

Lang war nach einem Discobesuch verschwunden und hatte sich, kurz bevor er nach Hause ging, noch bei seiner Frau gemeldet. Die Polizei hoffe nun immer noch auf die Hinweise aus der Bevölkerung (Beschreibung von Florian Lang siehe unten).

Würzburger Familienvater nach Discobesuch vermisst: Er rief noch seine Ehefrau an

Erstmeldung vom 9. Dezember 2019:

Würzburg - Ein Vermisstenfall hält seit Sonntagmorgen (8. Dezember) eine Familie in Würzburg in Atem. Der 30-jährige Familienvater Florian Lang wird vermisst. Er war in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Feiern in Würzburg unterwegs und wollte am frühen Morgen zurück nach Hause gehen.

Um 5.30 Uhr meldete er sich noch bei seiner Frau, um ihr mitzuteilen, dass er sich jetzt auf dem Heimweg von der Diskothek „das Boot“ befindet. Laut Polizeimeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken kam er aber bis zum Montagnachmittag nicht Zuhause an. Der Hochzeitsfotograf ist spurlos verschwunden. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der junge Mann in einer hilflosen Situation befindet.

Florian Lang aus Würzburg spurlos verschwunden: Suche nach ihm bislang erfolglos

Ein paar Stunden nach dem Anruf zu Hause wurde der Geldbeutel des Familienvaters zwischen der Alten Mainbrücke und dem historischen „Alten Kranen“ gefunden. Der Inhalt war noch komplett vorhanden. Daraufhin schickte die Polizei die Wasserschutzpolizei mit einem Boot, einen Diensthundführer, die Wasserrettung und die Rettungshundestaffel am Main los. Allerdings konnte der Würzburger durch keine der Maßnahmen aufgefunden werden.

Auf der Suche nach Florian Lang: Polizei Würzburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Deshalb bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Auf Florian Lang passt folgende Beschreibung:

Lang ist etwa 170 cm groß und ca. 72 Kilogramm schwer

Seine Figur ist schlank, er trägt sein schwarzes Haar kurz

er hat einen dunklen Vollbart

Zum Zeitpunkt des Verschwindens hatte er einen roten Pullover, eine dunkle Stoffhose, Turnschuhe und eine dunkle, olivgrüne Winterjacke an.

Personen die Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können oder Florian Lang möglicherweise gesehen haben, sind dazu aufgerufen sich bei der Polizeiinspektion Würzburg Stadt unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.

