Unwetter-Drama in BaWü: Blitzeinschlag bei Stuttgart – drei Personen in Lebensgefahr

Von: Bjarne Kommnick

Nach einem Blitzeinschlag im Kreis Esslingen war auch ein Helikopter der DRF Luftrettung im Einsatz. (Symbolbild) © dpa/Stefan Sauer

Bei einem Unwetter im Kreis Esslingen ist es zu einem Unwetter-Drama gekommen. Ein Blitz schlägt ein und verletzt mehrere Menschen – einige von ihnen lebensbedrohlich.

Update vom 12. August, 22.30 Uhr: Wie die Polizei am Samstagabend mitgeteilt hatte, handelte es sich bei den drei Schwerverletzen nach einem Blitzeinschlag im Kreis Esslingen um einen 35-jährigen Mann, eine 43-jährige Frau und ein elfjähriger Junge. Eine weitere 40-jährige Frau habe sich bei dem Blitzeinschlag ebenfalls verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich. Ihr 4-jähriger Sohn und ihre Tochter im Alter von elf Jahren 11 Jahren Monaten hätten einen Schock erlitten.

Der Vorfall habe sich ereignet, als die Betroffenen an einer Biertischgarnitur unter einem Baum Schutz gesucht hätten, so die Polizei. Etwa 15 Menschen hatten laut Polizei in einer Scheune Schutz gesucht, als das Gewitter aufzog.

Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort, unter anderem mit vier Notärzten und einem Rettungshubschrauber. Zur Betreuung der Ersthelfer und Augenzeugen sei auch ein Notfallnachfolgedienst im Einsatz gewesen. Über den Zustand des Schwerverletzten ist weiterhin bislang nichts bekannt.

Ursprungsmeldung vom 12. August, 19.27 Uhr: Unterensingen – Im baden-württembergischen Unterensingen im Landkreis Esslingen ist es am Samstag zu einem schweren Unwetter gekommen. Bei einem Blitzeinschlag wurden laut Angaben der Polizei sechs Menschen verletzt, drei von ihnen lebensgefährlich, wie die Tageszeitung Stuttgarter Nachrichten zuvor berichtet hatte.

Gemeinde Unterensingen Fläche 7,56 km² Höhe 288 m Bevölkerung 4.576

Unwetter-Drama in BaWü: Menschen schützen sich vor Gewitter in Stuttgart– und werden von Blitz getroffen

Laut Angaben der Polizei hätten sich mehrere Menschen rund 2,5 Kilometer entfernt der 4.500-Seelen-Gemeinde während eines schweren Gewitters unter einen Baum gestellt, um sich vor dem Unwetter zu schützen. Genau in diesen Baum sei der Blitz eingeschlagen. Der Unfall habe sich nahe dem Ausflugslokal Lindenhöfe rund 25 Kilometer nördlich von Reutlingen, wo ein Hagelunwetter erst zuletzt für 120 Rettungseinsätze gesorgt hatte, zugetragen.

Gegen 15 Uhr hätten Augenzeugen die Einsatzkräfte informiert. Unter den Opfern seien sowohl Erwachsene als auch Kinder gewesen. Unter anderem sei dabei auch ein Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung im Einsatz gewesen, der ein schwerverletztes Kind in ein Krankenhaus gebracht habe. Alle anderen Unfallbeteiligten seien mit Krankenwagen in umliegende Kliniken gebracht worden.

Unwetter-Drama in BaWü: Nach Blitzeinschlag „fielen alle um wie Kegel“

Ein Augenzeuge berichtete bei der Bild vom Unwetter-Drama mit dem verheerenden Blitzeinschlag: „Sie fielen alle um wie Kegel. Ich bin sofort hin und habe geholfen. Wir trugen die Leute in eine Gaststätte, dort begannen wir mit der Wiederbelebung, bis die Sanitäter da waren.“ Die Einsatzkräfte haben den Unfallort zeitweise abgesperrt und Zeugen zu dem Vorfall befragt. Über den Zustand der Verletzten ist bislang nichts Weiteres bekannt.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte auch die Bevölkerung von Österreich, Kroatien und Slowenien mit schweren Unwettern zu kämpfen. Nur wenige Tage danach ist es auch in Russland nach starken Regenfällen zu schweren Überflutungen gekommen. Auch Bayern bleibt nicht vom Unwetter verschont, erst zuletzt kündigten Wetterexperten anhaltend Dauerregen an.