Womöglich nächste Welle im Anmarsch: Corona in Deutschland gewinnt an Fahrt

Die Corona-Zahlen steigen wieder: Corona in Deutschland könnte nun wieder zu einem größeren Thema werden. Bisher gibt es aber keine Steigerung bei schweren Fällen.

Berlin – Lange Zeit wähnte sich ein großer Teil der deutschen Bevölkerung in Sicherheit: Corona in Deutschland geriet in Vergessenheit und der Alltag in den vergangenen Monaten ähnelte beinahe präpandemischen Zeiten. Doch auch im Sommer 2022, der von Hitzewellen dominiert wurde, gab es immer wieder die Warner, die bereits von der Corona-Welle im Herbst 2022 sprachen.

Offenbar nicht zu Unrecht: Nach Wochen der Ruhe gibt es jetzt mehrere Indikatoren, die dafür sprechen, dass die Corona-Pandemie in Deutschland wieder zuschlagen könnte.

Corona in Deutschland gewinnt an Fahrt: womöglich Anfang einer neuen Corona-Welle

Insgesamt sechs Corona-Wellen gab es in den vergangenen Jahren in Deutschland. Im Jahr 2022 war Corona in Deutschland insbesondere durch die dominanten Omikron-Varianten geprägt. Omikron BA.5 sorgte im Frühjahr für hohe Inzidenzen, doch auch neue Varianten des Coronavirus breiteten sich zuletzt vermehrt aus. Inzwischen ist klar: Das Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland nimmt wieder zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg innerhalb einer Woche um elf Prozent an. Am stärksten war der Anstieg demnach in der Altersgruppe der 50- bis 84-Jährigen.

Während sich der derzeitige Pandemieverlauf anhand der Inzidenzen wage erahnen lässt, wird die Realität mutmaßlich deutlich gravierender aussehen. Der Grund: Labortestungen werden vor dem Corona-Herbst 2022 in Deutschland immer seltener. Die Dunkelzahl der Corona-Erkrankungen dürfte damit zurzeit besonders hoch sein. Wichtige Grundlage für diese Annahme: Orte, an denen regelmäßig getestet wird, verzeichnen einen deutlichen Anstieg bei den Corona-Ausbrüchen. Das ist besonders bei medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen der Fall. Vor einigen Tagen hatte bereits der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) in seiner Auswertung von PCR-Test-Zahlen von der Entwicklung einer Trendwende gesprochen.

Corona-Regeln in Deutschland verschärft: Bundesregierung reagiert vorbeugend auf Corona-Lage

Die Bundesrat hat bereits vor einigen Wochen reagiert und neue Corona-Regeln für Deutschland auf den Weg gebracht, die eine Ausdehnung des Pandemie-Geschehens vorbeugen sollen. Unter anderem soll es künftig möglich sein, dass die Bundesländer wieder verschärfte Maskenpflichten verhängen können. Bei allen Warnsignalen gibt es derzeit aber auch einen positiven Faktor: Während die Inzidenz ansteigt und Corona in Deutschland damit wieder an Fahrt gewinnt, bleibt bisher eine Wiederzunahme bei den schweren Covid-19-Fällen in Krankenhäusern und auf den Intensivstationen noch aus.

Unverändert sorgt die Omikron-Sublinie BA.5 nach Stichproben-Daten für den allergrößten Teil der Fälle (rund 96 Prozent). Die Sublinie BA.2.75, die wegen vermehrter weltweiter Ausbreitung unter Beobachtung steht, ist laut RKI mittlerweile rund 80 Mal in Deutschland nachgewiesen worden. Angepasste Omikron-Impfstoffe sollen derweil nur an Mäusen getestet worden sein.

Corona-Welle im Herbst 2022: RKI verzeichnet bisher sechs Wellen in Deutschland

Ob Deutschland grade an der Schwelle zu einer neuen Corona-Welle steht, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Womöglich wird die jetzige Entwicklung auch noch zu der sechsten Welle gezählt, die laut Robert Koch-Institut im Juni 2022 begann, aber offiziell noch nicht für beendet erklärt wurde. Da wegen der Jahreszeit eine erneute Zunahme von Atemwegserkrankungen zu erwarten sei, könne die weitere Entwicklung aktuell noch nicht genau abgeschätzt werden.

Allerdings machte das RKI in seiner jüngsten Veröffentlichung auch deutlich, dass die bloße Anzahl von Corona-Erkrankungen in der Zukunft womöglich weniger entscheidend für die Bewertung der Corona-Lage sein könnte. Vielmehr soll die Zahl schwerer Erkrankungen berücksichtigt werden. Derweil lehnen zahlreiche Mediziner in Deutschland das Corona-Mittel Paxlovid ab.

Corona in Deutschland: Inzidenz steigt auch in Niedersachsen wieder an

Während der bundesweite Trend bei Corona in Deutschland auf den Beginn oder die Verschärfung einer Corona-Welle hindeuten könnte, zeigt sich auch in Niedersachsen wenige Wochen vor der Landtagswahl eine etwas angespanntere Lage: Am Freitag, 23. September 2022, lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 328,0 – vor einer Woche hatte das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert für das Bundesland noch mit 306,7 angegeben. Die Daten würden allerdings nur einen Teil des aktuellen Infektionsgeschehens abbilden.

Spitzenreiter unter den Kreisen mit der höchsten Inzidenz bildet weiterhin der Landkreis Diepholz mit 479,8. Den niedrigsten Wert verzeichnete der Landkreis Vechta mit 192,0. Derweil macht die Landesregierung in Niedersachsen klar, dass sie sich mit angepassten Corona-Maßnahmen auf alle Möglichkeiten vorbereiten wird.