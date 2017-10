Wolken und Regen am Tag der Deutschen Einheit

Das wechselhafte Wetter bleibt Deutschland auch am Tag der Deutschen Einheit am Dienstag (3. Oktober) erhalten.

Offenbach - Am Nachmittag könne sich entlang und westlich des Rheins häufiger die Sonne zeigen, ansonsten sei der Himmel überwiegend bedeckt, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag mit. Immer wieder könne es regnen, im Norden seien auch Graupelschauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad.

Am Mittwoch gibt es im Norden und Osten weitere Schauer, ansonsten bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Das ändert sich am Donnerstag, dann breiten sich von Norden langsam Regenfälle aus, wie es weiter hieß.

dpa

